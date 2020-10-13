  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Викиди вуглекислого газу протягом цього року знизяться на 7% через коронавірус – дослідження

    • Розсилка
    Експерти називають серед заходів, які могли б допомогти знизити вуглецевий слід: прискорене впровадження &laquo;чистих&raquo; енергетичних технологій, а також вивід з експлуатації існуючих вцглецевоємних підприємств - Викиди вуглекислого газу протягом цього року знизяться на 7% через коронавірус – дослідження
    Експерти називають серед заходів, які могли б допомогти знизити вуглецевий слід: прискорене впровадження «чистих» енергетичних технологій, а також вивід з експлуатації існуючих вцглецевоємних підприємств

    Кількість викидів відновиться у 2021 року і перевищить рівень 2019 року в 2027 році

    Світовий обсяг викидів CO2 у 2020 році на тлі коронавірусу може впасти на 7% у порівнянні з 2019 роком. Про це йдеться в щорічному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2020.

    Зазначається, що кількість викидів відновиться у 2021 році.

    «Після очікуваного падіння на 7% у 2020 році викиди CO2 відновляться в 2021 році, перевищать рівень 2019 року в 2027 році і виростуть до 36 гігатонн (ГТ) у 2030 році», – сказано в прогнозі.

    Експерти зазначають, що хоча зараз глобальні викиди і будуть відновлюватися повільніше, ніж після фінансової кризи 2008-2009 років, світ все ще далекий від стійкого відновлення.

    «Пандемія і її наслідки можуть зменшити рівень викидів, але невисоке економічне зростання не є стратегією з низьким рівнем викидів. Тільки прискорення структурних змін у світовому виробництві та споживанні енергії, назавжди може зломити тенденцію викидів», – впевнені експерти.

    При цьому МЕА вважає, що одного лише запобігання нових викидів CO2 недостатньо.

    «Новий детальний аналіз показує, що якщо енергетична інфраструктура продовжить працювати так само, як і раніше, то вона сама призведе до підвищення температури на 1,65° C. Всі сьогоднішні електростанції, промислові підприємства, будівлі і транспортні засоби будуть генерувати певний рівень викидів, якщо продовжать працювати методом спалювання викопного палива. Якби виробництва, які існують, а також електростанції, що будуються нині, експлуатувалися протягом аналогічного терміну служби і аналогічними способами, як і в минулому, вони все ще виділяли б близько 10 гігатонн CO2 у 2050 році», – пишуть у МЕА.

    Експерти називають серед заходів, які могли б допомогти знизити вуглецевий слід: прискорене впровадження «чистих» енергетичних технологій, а також вивід з експлуатації існуючих вцглецевоємних підприємств. Наприклад, існуючі вугільні електростанції або переоснащуються, або перепрофілюються, або виводяться з експлуатації, щоб до 2030 року вдвічі скоротити викиди вугільних електростанцій.

    екологія клімат інфраструктура повітря токсичні викиди коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies