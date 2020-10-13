Викиди вуглекислого газу протягом цього року знизяться на 7% через коронавірус – дослідження



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Експерти називають серед заходів, які могли б допомогти знизити вуглецевий слід: прискорене впровадження «чистих» енергетичних технологій, а також вивід з експлуатації існуючих вцглецевоємних підприємств

Кількість викидів відновиться у 2021 року і перевищить рівень 2019 року в 2027 році

Світовий обсяг викидів CO 2 у 2020 році на тлі коронавірусу може впасти на 7% у порівнянні з 2019 роком. Про це йдеться в щорічному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2020.

Зазначається, що кількість викидів відновиться у 2021 році.

«Після очікуваного падіння на 7% у 2020 році викиди CO 2 відновляться в 2021 році, перевищать рівень 2019 року в 2027 році і виростуть до 36 гігатонн (ГТ) у 2030 році», – сказано в прогнозі.

Експерти зазначають, що хоча зараз глобальні викиди і будуть відновлюватися повільніше, ніж після фінансової кризи 2008-2009 років, світ все ще далекий від стійкого відновлення.

«Пандемія і її наслідки можуть зменшити рівень викидів, але невисоке економічне зростання не є стратегією з низьким рівнем викидів. Тільки прискорення структурних змін у світовому виробництві та споживанні енергії, назавжди може зломити тенденцію викидів», – впевнені експерти.

При цьому МЕА вважає, що одного лише запобігання нових викидів CO 2 недостатньо.

«Новий детальний аналіз показує, що якщо енергетична інфраструктура продовжить працювати так само, як і раніше, то вона сама призведе до підвищення температури на 1,65° C. Всі сьогоднішні електростанції, промислові підприємства, будівлі і транспортні засоби будуть генерувати певний рівень викидів, якщо продовжать працювати методом спалювання викопного палива. Якби виробництва, які існують, а також електростанції, що будуються нині, експлуатувалися протягом аналогічного терміну служби і аналогічними способами, як і в минулому, вони все ще виділяли б близько 10 гігатонн CO2 у 2050 році», – пишуть у МЕА.

Експерти називають серед заходів, які могли б допомогти знизити вуглецевий слід: прискорене впровадження «чистих» енергетичних технологій, а також вивід з експлуатації існуючих вцглецевоємних підприємств. Наприклад, існуючі вугільні електростанції або переоснащуються, або перепрофілюються, або виводяться з експлуатації, щоб до 2030 року вдвічі скоротити викиди вугільних електростанцій.