ВООЗ: колективний імунітет – це не метод боротьби з коронавірусом



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Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них, заявили у ВООЗ

Ніколи в історії охорони здоров'я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус застеріг від ідеї, що колективний імунітет може бути реалістичною стратегією в боротьбі пандемією коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу 12 жовтня.

«Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них. Ніколи в історії охорони здоров'я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби», – сказав глава ВООЗ.

Він додав, що занадто мало відомо про імунітет до Covid-19, щоб знати, чи досяжний взагалі колективний імунітет.

«У нас є деякі підказки, але у нас немає повної картини... Дозволяти небезпечному вірусу, який ми не до кінця розуміємо, вільно діяти – це просто неетично», – заявив Гебрейесус.

За оцінками ВООЗ, менш як 10% населення має імунітет до коронавірусу, а це означає, що переважна більшість населення світу залишається сприйнятливим до нього.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.