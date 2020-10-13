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    У світі на сьогодні коронавірусом заразилися понад 38 млн людей

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    Кількість померлих у світі зросла до 1 085375 людей - У світі на сьогодні коронавірусом заразилися понад 38 млн людей
    Кількість померлих у світі зросла до 1 085375 людей

    Загалом від початку пандемії одужало майже 28603169 людей

    У світі станом на ранок 13 жовтня коронавірусом заразилися 38042910 людей. Про це повідомляє Worldometers.

    Загалом від початку пандемії одужало майже 28603169 людей, а кількість померлих зросла до 1 085375 людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 803 884), Індія (7 120 538), Бразилія (5 103 408), Росія (1 305 903), Колумбія, Аргентина, Іспанія та Перу

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (214 063), Бразилії (150 689) та Індії (109 150).

    Як повідомлялося, в Україні протягом 11 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу –  903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

    Також нагадаємо, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня

    Росія США Індія Бразилія хвороби вірус коронавірус
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