Викрадена одна з найдорожчих поштових марок у світі



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Поштова марка 1968 року зі картою КНР

У поліції підозрюють, що злодії не були професійними хакерами, проте знали, що господаря немає вдома

У Гонконзі злодії пробралися до квартири філателіста Фу Чуньсяо і викрали поштові марки та твори мистецтва, вартість яких оцінюється в чотири мільярди гонконзьких доларів (понад 500 мільярдів доларів). Про це повідомляє South China Morning Post.

Судячи з записів камери відеоспостереження, троє чоловіків увійшли в будівлю через головний вхід і зняли з петель залізні ворота перед дверима у квартиру. У поліції підозрюють, що вони не були професійними хакерами, проте знали, що господаря немає вдома. Фу Чуньсяо живе на материковому Китаї й не може повернутися в Гонконг через обмеження, введених у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.

За словами колекціонера, зникли не менше п'яти цінних марок, в тому числі рідкісна поштова марка 1968 року зі картою КНР, групою людей з цитатниками Мао і написом «Вся країна – червона». У 2018 році одна з них пішла з аукціону за 13,8 мільйонів юанів (1 921 281 мільйонів доларів) і стала однією з найдорожчих марок у світі. Також злодії забрали двометровий зразок каліграфії першого голови КНР Мао Цзедуна вартістю два мільярди гонконзьких доларів (понад 258 мільярдів доларів).

У 2014 році повідомлялося, що рідкісна поштова марка XIX століття пішла з молотка на аукціоні Sothbey's в Нью-Йорку за рекордну суму 9,5 мільйонів доларів. Анонімний покупець придбав восьмикутну «Британську рожеву Гвіану» всього через дві хвилини після початку торгів.

Нагадаємо, що «Укрпошта» ввела в обіг марку «Передова».

До слова, українська поштова марка увійшла у топ-10 найкращих у Європі.