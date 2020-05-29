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    Культура

    «Укрпошта» ввела в обіг марку «Передова» (фото, відео)

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    <p>Для ескізу поштової марки було використано роботу харківського художника-ілюстратора</p> - «Укрпошта» ввела в обіг марку «Передова» (фото, відео)

    Для ескізу поштової марки було використано роботу харківського художника-ілюстратора

    Фото: Укрінформ

    Поштова марка «Передова» випущена тиражем 140 тис. примірників

    У п’ятницю, 29 травня, національний поштовий оператор України увів в обіг поштову марку «Передова».

    «Разом із поштовими адміністраціями Ірану, В’єтнаму, Швейцарії та Китаю, Укрпошта однією із перших у світі випустила марку на тему протистояння вірусу. Випуск марки в Україні уже відзначив Всесвітній поштовий союз», - зазначив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    Для ескізу поштової марки було використано роботу харківського художника-ілюстратора Нікіти Тітова «Передова». 

    «Наша країна тримається на тих, хто любить її та захищає, хто жертвує заради неї. Важливо пам’ятати про це і не забувати підтримувати тих, хто на передовій. Ідея малюнка для марки виникла після слів моєї знайомої, яка наголосила, що у лікарів віднедавна свій фронт та своя війна з ворогом», - наголосив Тітов.

    Поштова марка «Передова» випущена тиражем 140 тис. примірників. Номінальна вартість позначена літерою V, еквівалент 9 грн і відповідає тарифу на пересилання простого листа вагою до 50 г у межах України. 

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    «Укрпошта» ввела в обіг марку «Передова» (фото, відео)
    «Укрпошта» ввела в обіг марку «Передова» (фото, відео)
    «Укрпошта» ввела в обіг марку «Передова» (фото, відео)
    «Укрпошта» ввела в обіг марку «Передова» (фото, відео)
    «Укрпошта» ввела в обіг марку «Передова» (фото, відео)

    Відсьогодні, 29 травня, поштова марка вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку.

    Джерело: Укрінформ

    війна лікар Укрпошта Україна Ігор Смілянський
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