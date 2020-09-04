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    Хакери викрали з грузинської лабораторії дані про боротьбу з Covid-19

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    <p>Хакери викрали з бази лабораторії Лугара медичну документацію і &laquo;важливу інформацію&raquo; про боротьбу з пандемією коронавірусу</p> - Хакери викрали з грузинської лабораторії дані про боротьбу з Covid-19

    Хакери викрали з бази лабораторії Лугара медичну документацію і «важливу інформацію» про боротьбу з пандемією коронавірусу

    Кібератака була здійснена на комп'ютерні системи центрального офісу та структурних підрозділів МОЗ Грузії

    Хакери однієї з іноземних держав атакували та викрали дані з грузинського Дослідницького центру громадської охорони здоров'я імені Річарда Лугара.

    Про це у четвер оголосили в МВС Грузії, повідомляє агентство «Новости-Грузия».

    Кібератака була здійснена 1 вересня на комп'ютерні системи центрального офісу та структурних підрозділів МОЗ Грузії.

    Хакери викрали з бази лабораторії Лугара медичну документацію і «важливу інформацію» про боротьбу з пандемією коронавірусу, стверджують в міністерстві. Частина цих даних виявилася у відкритому доступі. 

    У МВС Грузії зазначають, що при цьому разом зі справжніми незаконно здобутими документами на «одному із зарубіжних веб-сайтів» розміщені фальшиві дані. У відомстві вважають, що таким чином кіберзлочинці хочуть залякати громадськість.

    «Згідно з отриманими на даному етапі доказам, кібератака була здійснена спецслужбою однієї з іноземних держав», – зазначено в заяві.

    Найближчим часом МВС Грузії планує звернутися до відповідних служб країн-партнерів з проханням про надання допомоги в розслідуванні кіберзлочину. 

    Одночасно відомство обіцяє періодично інформувати громадськість про хід слідства.

    Дослідницький центр громадського здоров'я імені Річарда Лугара, відомий як лабораторія Лугара, розташований в селищі Олексіївка на околиці Тбілісі. Центр був відкритий за американською урядовою програмою для дослідження біологічних загроз. Уряд США виділив на проєкт в Грузії 350 мільйонів доларів.

    Зараз лабораторія входить в систему Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії і підпорядковується Міністерству охорони здоров'я.

    Центр Лугара не раз опинявся в центрі уваги російських ЗМІ. З дня відкриття в 2011 році вони стверджують, що там створюють хімічну або біологічну зброю, а також штами небезпечних вірусів. Такі ж звинувачення надходять з боку російських офіційних осіб.

    До слова, Швейцарія розробляє тест на Covid-19, що показуватиме результат через 15 хвилин.

    здоров'я кібератака медицина Грузія коронавірус
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