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    Українська марка визнана однією з найкращих у світі у 2019 році

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    Марка, яка перемогла на конкурсі у Мадриді - Українська марка визнана однією з найкращих у світі у 2019 році
    Марка, яка перемогла на конкурсі у Мадриді
    Фото: Facebook Ігоря Смілянського

    Переможцем конкурсу стала марка із зображенням комах

    На конкурсі в Мадриді марка «Укрпошти» визнана однією з найкращих у світі.

    Про це у Facebook повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    «В Мадриді марка, випущена «Укрпоштою», зайняла друге місце в світі в рамках конкурсу на кращу марку світу!» - написав Смілянський.

    Також він додав, що «Укрпошта» у 2019 році зайняла перше місце в світі в категорії e-commerce і corporate and social responsibility.

    Нагадаємо, «Укрпошта» з 1 листопада припиняє продавати в своїх відділеннях лотереї.

    До слова, тарифи «Укрпошти» на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зростуть.

    конкурс культура Укрпошта Україна Ігор Смілянський
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