Українська марка визнана однією з найкращих у світі у 2019 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марка, яка перемогла на конкурсі у Мадриді Фото: Facebook Ігоря Смілянського

Переможцем конкурсу стала марка із зображенням комах

На конкурсі в Мадриді марка «Укрпошти» визнана однією з найкращих у світі.

Про це у Facebook повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«В Мадриді марка, випущена «Укрпоштою», зайняла друге місце в світі в рамках конкурсу на кращу марку світу!» - написав Смілянський.

Також він додав, що «Укрпошта» у 2019 році зайняла перше місце в світі в категорії e-commerce і corporate and social responsibility.

Нагадаємо, «Укрпошта» з 1 листопада припиняє продавати в своїх відділеннях лотереї.

До слова, тарифи «Укрпошти» на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зростуть.