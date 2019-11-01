Українська марка визнана однією з найкращих у світі у 2019 році
Марка, яка перемогла на конкурсі у Мадриді
Фото: Facebook Ігоря Смілянського
Переможцем конкурсу стала марка із зображенням комах
На конкурсі в Мадриді марка «Укрпошти» визнана однією з найкращих у світі.
Про це у Facebook повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«В Мадриді марка, випущена «Укрпоштою», зайняла друге місце в світі в рамках конкурсу на кращу марку світу!» - написав Смілянський.
Також він додав, що «Укрпошта» у 2019 році зайняла перше місце в світі в категорії e-commerce і corporate and social responsibility.
Нагадаємо, «Укрпошта» з 1 листопада припиняє продавати в своїх відділеннях лотереї.
До слова, тарифи «Укрпошти» на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зростуть.