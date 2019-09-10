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    Рада має намір створити Офіс генпрокурора

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    Генпрокурор Руслан Рябошапка - Рада має намір створити Офіс генпрокурора
    Генпрокурор Руслан Рябошапка

    Прокурори пройдуть атестацію кадровими комісіями для зарахування до новоствореного Офісу і місцевих прокуратур, крім співробітників САП

    Верховна Рада має намір створити Офіс генерального прокурора. За прийняття законопроєкту №1032 за основу проголосували 287 депутатів при мінімально необхідних 226.

    Документ пропонує побудову після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офісу генпрокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

    Також надання генеральному прокурору права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури; ліквідування військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.

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    Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.

    Також будуть надані можливості для всіх кандидатів з вищою юридичною освітою і стажем роботи в сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в органах прокуратури, перетворено Національну академія прокуратури в Тренінговий центр прокурорів, підвищено базовий посадовий оклад прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів (до 29 тис. гривень), встановлено обмеження 25% для максимального розміру річної премії прокурорам.

    Прокурори пройдуть атестацію кадровими комісіями для зарахування до новоствореного Офісу і місцевих прокуратур, крім співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    Атестація включатиме іспит і співбесіду.

    Особи, які захочуть стати прокурорами при наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи в сфері права, повинні будуть пройти відкритий конкурс на вакантні посади.

    До 1 вересня 2021 року пропонується призупинити повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і встановлюється, що генпрокурор затверджує порядок проведення відбору кадровими комісіями, визначає порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів, призначає осіб на адміністративні посади в Офісі й на посаду керівника обласної прокуратури (за згодою комісії з відбору керівного складу органів прокуратури), визначає порядок розгляду дисциплінарних скарг кадровими комісіями про вчинення прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження, визначає порядок прийняття рішення кадровими комісіями за результатами провадження і при наявності законних підстав про накладення на нього дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

    Як повідомлялось, у вівторок Рада прийняла закон про імпічмент президента.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонувавє створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.

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    Джерело: Українські новини

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