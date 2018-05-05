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    «Він нам не цар»: в Росії затримали вже майже 1600 учасників акції

    В 23 містах Росії було затримано 1607 осіб
    У Росії, де проходять акції протесту «Він нам не цар», затримані понад півтори тисячі людей - більше, ніж у великій акції 26 березня 2017 року. Про це повідомляє проект «ОВД-Инфо». Так, станом на 21:00 у Москві затримано 702 особи, в Санкт-Петербурзі 232, в Челябінську 164, в Якутську 75, в Тольятті 63, в Красноярську
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    Протест в РФ
    Протест в РФ

    В 23 містах Росії було затримано 1607 осіб

    У Росії, де проходять акції протесту «Він нам не цар», затримані понад півтори тисячі людей - більше, ніж у великій акції 26 березня 2017 року.

    Про це повідомляє проект «ОВД-Инфо».

    Так, станом на 21:00 у Москві затримано 702 особи, в Санкт-Петербурзі 232, в Челябінську 164, в Якутську 75, в Тольятті 63, в Красноярську 61, у Воронежі 48, в Краснодарі 48, в Астрахані 44, в Калузі 28, в Новокузнецьку 27, в Бєлгороді 20, у Самарі 19, у Володимирі 18, в Твері 11, в Барнаулі 10.

    Крім того, в Пензі затримали 7 осіб, в Благовєщенську 6, в Кургані 6, в Кемерові 2, в Набережних Челнах 2, в Ростові-на-Дону 2, в Єкатеринбурзі, Томську, Нижньому Новгороді і Смоленську - по одній людині.

    Загалом в 26 містах Росії затримали 1599 учасників акцій і випадкових перехожих.

    Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

    Нагадаємо, адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві.

    Примітно, силовики затримують навіть дітей.

    Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.

    Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікується, що акції пройдуть у 90 російських містах.

    Росія протест поліція
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