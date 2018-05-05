Кількість затриманих на акціях протесту в Росії перевищила до 1200 осіб

Силовики затримують навіть дітей

Кількість затриманих на акціях протесту «Він нам не цар» в Російській Федерації за дві години зросла вдвічі. Станом на 18:00 21 місті затримані, як мінімум, 1230 осіб, повідомляє "ОВС-Інфо". Зокрема, в Москві силовики затримали 592 людини, в Челябінську — 164, в Санкт-Петербурзі — 112, в Якутську — 75, в Тольятті



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Силовики затримують навіть дітей

Кількість затриманих на акціях протесту «Він нам не цар» в Російській Федерації за дві години зросла вдвічі. Станом на 18:00 21 місті затримані, як мінімум, 1230 осіб, повідомляє "ОВС-Інфо".

Зокрема, в Москві силовики затримали 592 людини, в Челябінську — 164, в Санкт-Петербурзі — 112, в Якутську — 75, в Тольятті — 63, в Краснодарі — 48, в Красноярську — 35, в Калузі — 28, в Новокузнецьку — 27, в Самарі — 19, у Воронежі — 16, в Барнаулі —10, у Володимирі - 10, в Пензі — 7, в Благовєщенську — 6, в Кургані — 6, в Твері — 5, в Астрахані — 3, Кемерові — 2, Єкатеринбурзі та Томську по одній людині.

Раніше повідомлялося про 587 затриманих на акціях протесту в Росії.

Примітно, силовики затримують навіть дітей.

Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.

Протестні акції "Він нам не цар", приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікується, що акції пройдуть у 90 російських містах.