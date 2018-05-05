На Навального склали адмінпротокол про непокору поліції

Найближчим часом до відділення поліції по району Красносельське, де знаходиться Навальний, прибуде його адвокат

Адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві. Про це заявив глава муніципального округу «Красносельський» Ілля Яшин, повідомляє «Інтерфакс». «Складений протокол за 19.3



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Олексій Навальний

Найближчим часом до відділення поліції по району Красносельське, де знаходиться Навальний, прибуде його адвокат

Адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві.

Про це заявив глава муніципального округу «Красносельський» Ілля Яшин, повідомляє «Інтерфакс».

«Складений протокол за 19.3 (статті Кодексу про адміністративні правопорушення - ред.)», - сказав Яшин.

За його словами, найближчим часом до відділення поліції по району Красносельське, де знаходиться Навальний, прибуде його адвокат.

У свою чергу, координатора московського штабу Навального Миколу Ляскіна доправили до ВВД «Тверське».

Як повідомила його прес-секретар Олена Слесарєва, на Ляскіна склали протокол за частиною 8 статей 20.2 КпАП (повторне порушення правил організації публічного заходу) і залишили в поліції до розгляду справи, яке відбудеться в понеділок в Тверському суді Москви.

Нагадаємо, кількість затриманих на акціях протесту «Він нам не цар» в Російській Федерації за останніми даними становила 1230 осіб

Раніше повідомлялося про 587 затриманих на акціях протесту в Росії.

Примітно, силовики затримують навіть дітей.

Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.

Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікується, що акції пройдуть у 90 російських містах.