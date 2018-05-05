На Навального склали адмінпротокол про непокору поліції
- Сьогодні, 21:14
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Найближчим часом до відділення поліції по району Красносельське, де знаходиться Навальний, прибуде його адвокат
Адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві.
Про це заявив глава муніципального округу «Красносельський» Ілля Яшин, повідомляє «Інтерфакс».
«Складений протокол за 19.3 (статті Кодексу про адміністративні правопорушення - ред.)», - сказав Яшин.
За його словами, найближчим часом до відділення поліції по району Красносельське, де знаходиться Навальний, прибуде його адвокат.
У свою чергу, координатора московського штабу Навального Миколу Ляскіна доправили до ВВД «Тверське».
Як повідомила його прес-секретар Олена Слесарєва, на Ляскіна склали протокол за частиною 8 статей 20.2 КпАП (повторне порушення правил організації публічного заходу) і залишили в поліції до розгляду справи, яке відбудеться в понеділок в Тверському суді Москви.
Нагадаємо, кількість затриманих на акціях протесту «Він нам не цар» в Російській Федерації за останніми даними становила 1230 осіб
Раніше повідомлялося про 587 затриманих на акціях протесту в Росії.
Примітно, силовики затримують навіть дітей.
Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.
Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікується, що акції пройдуть у 90 російських містах.