Винищувач США налякав пасажирів іранського лайнера



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Після того, як пілот F-15 ідентифікував повітряне судно як пасажирський літак, винищувач віддалився на безпечну відстань

На відео, яке ймовірно було знято одним із пасажирів лайнера, видно винищувач, що наближається

Американський винищувач F-15 наблизився до пасажирського лайнера іранської авіакомпанії Mahan Airlines, який виконував рейс з Тегерана в Бейрут.

Про це повідомляє ВВС.

«Американський F-15 під час звичайної повітряної місії у районі гарнізону Танф у Сирії провів стандартну візуальну перевірку пасажирського авіалайнера Mahan Air на безпечній відстані приблизно 1000 метрів», - заявив представник Центрального командування США капітан Білл Урбан. Після того, як пілот F-15 ідентифікував повітряне судно як пасажирський літак, винищувач віддалився, заявили у відомстві.

До цього іранські ЗМІ заявляли, що винищувач наблизився до іранського пасажирського літака на небезпечну відстань, і пілоту Mahan Air довелося швидко змінити висоту, що призвело до травм кількох пасажирів. Також у мережі з'явилося відео моменту наближення американського винищувача до іранського пасажирського лайнера в небі над Сирією.