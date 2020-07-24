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    Винищувач США налякав пасажирів іранського лайнера

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    <span>Після того, як пілот F-15 ідентифікував повітряне судно як пасажирський літак, винищувач віддалився на безпечну відстань</span> - Винищувач США налякав пасажирів іранського лайнера
    Після того, як пілот F-15 ідентифікував повітряне судно як пасажирський літак, винищувач віддалився на безпечну відстань

    На відео, яке ймовірно було знято одним із пасажирів лайнера, видно винищувач, що наближається

    Американський винищувач F-15 наблизився до пасажирського лайнера іранської авіакомпанії Mahan Airlines, який виконував рейс з Тегерана в Бейрут.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Американський F-15 під час звичайної повітряної місії у районі гарнізону Танф у Сирії провів стандартну візуальну перевірку пасажирського авіалайнера Mahan Air на безпечній відстані приблизно 1000 метрів», - заявив представник Центрального командування США капітан Білл Урбан. Після того, як пілот F-15 ідентифікував повітряне судно як пасажирський літак, винищувач віддалився, заявили у відомстві.

    До цього іранські ЗМІ заявляли, що винищувач наблизився до іранського пасажирського літака на небезпечну відстань, і пілоту Mahan Air довелося швидко змінити висоту, що призвело до травм кількох пасажирів. Також у мережі з'явилося відео моменту наближення американського винищувача до іранського пасажирського лайнера в небі над Сирією.

    Після повітряних маневрів літак Mahan Air, який прямував з Тегерана в Бейрут, успішно приземлився у ліванській столиці. Після заправки літак вилетів назад у Тегеран.

    США Іран літак військові
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