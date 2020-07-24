Винищувач США налякав пасажирів іранського лайнера
На відео, яке ймовірно було знято одним із пасажирів лайнера, видно винищувач, що наближається
Американський винищувач F-15 наблизився до пасажирського лайнера іранської авіакомпанії Mahan Airlines, який виконував рейс з Тегерана в Бейрут.
Про це повідомляє ВВС.
«Американський F-15 під час звичайної повітряної місії у районі гарнізону Танф у Сирії провів стандартну візуальну перевірку пасажирського авіалайнера Mahan Air на безпечній відстані приблизно 1000 метрів», - заявив представник Центрального командування США капітан Білл Урбан. Після того, як пілот F-15 ідентифікував повітряне судно як пасажирський літак, винищувач віддалився, заявили у відомстві.
До цього іранські ЗМІ заявляли, що винищувач наблизився до іранського пасажирського літака на небезпечну відстань, і пілоту Mahan Air довелося швидко змінити висоту, що призвело до травм кількох пасажирів. Також у мережі з'явилося відео моменту наближення американського винищувача до іранського пасажирського лайнера в небі над Сирією.