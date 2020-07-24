У Франції розшифрували дані двох самописців збитого літака МАУ
20 липня у Франції розпочали роботу з «чорними скриньками» збитого літака МАУ
Аналіз даних мовного самописця і реєстратора польотних даних завершено після чотирьох днів технічних робіт
Французьке Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації завершило розшифровку даних з двох бортових самописців збитого в Ірані літака МАУ.
Про це повідомила пресслужба Бюро у Twitter.
«Аналіз даних мовного самописця (CVR) і реєстратора польотних даних (FDR) завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт», - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за «виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.
Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.
Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.