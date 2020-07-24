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    У Франції розшифрували дані двох самописців збитого літака МАУ

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    <p>20 липня у&nbsp;Франції розпочали роботу з&nbsp;&laquo;чорними скриньками&raquo; збитого літака МАУ</p> - У Франції розшифрували дані двох самописців збитого літака МАУ

    20 липня у Франції розпочали роботу з «чорними скриньками» збитого літака МАУ

    Аналіз даних мовного самописця і реєстратора польотних даних завершено після чотирьох днів технічних робіт

    Французьке Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації завершило розшифровку даних з двох бортових самописців збитого в Ірані літака МАУ.

    Про це повідомила пресслужба Бюро у Twitter.

    «Аналіз даних мовного самописця (CVR) і реєстратора польотних даних (FDR) завершено після чотирьох днів скоординованих технічних робіт», - зазначено в повідомленні.

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    Команда, яка розшифровувала дані з «чорних скриньок»

    Відзначається, що іранське Бюро з розслідування авіаційних подій подякувало французькому бюро за «виконання відмінної прозорої висококваліфікованої роботи».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.  

    Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

    Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.

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