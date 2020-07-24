Пандемія, Іран та озброєння: Трамп і Путін провели телефонну розмову



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Трамп, зокрема, сказав Путіну, що хотів би уникнути гонки озброєнь з Росією і Китаєм

Президенти обговорили контроль над озброєннями, відкриття світової економіки і пандемію коронавірусу

Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Reuters.

Президенти обговорили контроль над озброєннями, відкриття світової економіки і пандемію коронавірусу. Трамп, зокрема, сказав, що хотів би уникнути гонки озброєнь з Росією і Китаєм і сподівається на прогрес у переговорах щодо контролю над озброєннями.

У Кремлі також повідомили, що Трамп і Путін обговорили ядерну програму Ірану, заявили, що налаштовані на розвиток економічної взаємодії і погодилися продовжувати контакти «на різних рівнях». Президенти привітали один одного з 45-річчям програми «Союз-Аполлон».

Нагадаємо, нещодавно газета The Times повідомила, що Дональд Трамп хоче зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним перед президентськими виборами в США.

Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в рамках Саміту великої двадцятки в Осаці.

Темою їхніх переговорів, зокрема, стала Україна.