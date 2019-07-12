Вірус «Агент Сміт» заразив 25 млн пристроїв Android



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Шкідливе програмне забезпечення потрапляло на пристрій через популярні додатки, найчастіше з іграми. Всі вони були завантажені через сторонні магазини додатків китайської компанії

Шкідливу програму під назвою «Агент Сміт» було завантажено на 25 млн пристроїв Android. Про це повідомляє Naked Science з посиланням на дослідження компанії з кібербезпеки Check Point.

«Шкідливу програму під назвою «Агент Сміт» було завантажено на 25 млн пристроїв Android», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, програма, що отримала назву «Агент Сміт» (по імені головного антигероя трилогії «Матриця»), показувала користувачам небажані оголошення.

За словами фахівців із Check Point, шкідливе ПЗ потрапляло на пристрій через популярні додатки, найчастіше з іграми. Всі вони були завантажені через сторонні магазини додатків китайської компанії.

У зв'язку з цим фахівці компанії рекомендують власникам Android використовувати програмне забезпечення Ad Blocker, завжди оновлювати свої пристрої, коли з'явиться відповідний запит, і завантажувати додатки лише з магазину Google Play.

Програма «Агент Сміт» копіює популярні додатки на телефоні, включаючи WhatsApp і веб-браузер Opera, впроваджує власний код і замінює оригінальну програму своєю версією, використовуючи уразливість в оновленні Google. «Захоплені» програми не перестають працювати нормально, що приховує шкідливе ПЗ від користувачів.

Отримавши дозволи, які користувачі надали реальним додаткам, «Агент Сміт» захоплює інші додатки для відображення небажаних оголошень власнику гаджета. Це може здатися незначною проблемою, проте «прогалини» у безпеці можуть бути використані для захоплення банківських, торговельних та інших додатків, а також крадіжки даних.