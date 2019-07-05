У роботі Google стався збій



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Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США, Японії, країн Латинської Америки

Проблеми в роботі американської пошукової системи Google спостерігаються в п'ятницю в низці країн світу.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

«Збої в роботі Google спостерігаються з 20:21 за часом Східного узбережжя США (3:21 за київським часом)», - йдеться в повідомленні сервісу.

Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США, Японії, країн Латинської Америки (Перу, Бразилії, Мексики). Незначне число скарг зафіксовано в Ірландії, Німеччині, Італії.

У користувачів виникають проблеми з авторизацією (52%) і роботою пошукової системи (47%).

Про проблеми з доступом і користуванням пошуковою системою Google на території України не повідомляється.

Нагадаємо, роботі соціальних мереж Instagram і Facebook вдень 3 липня стався збій по всьому світу. За даними сервісу Downdetector, збій спостерігався у середу в низці країн світу, у тому числі і в Україні. Більшість користувачів повідомляли про проблеми з відображенням картинок.