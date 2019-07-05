  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    У роботі Google стався збій

    • Розсилка
    У роботі Google стався збій

    Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США, Японії, країн Латинської Америки

    Проблеми в роботі американської пошукової системи Google спостерігаються в п'ятницю в низці країн світу.

    Про це повідомляє сервіс Downdetector.

    «Збої в роботі Google спостерігаються з 20:21 за часом Східного узбережжя США (3:21 за київським часом)», - йдеться в повідомленні сервісу.

    Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США, Японії, країн Латинської Америки (Перу, Бразилії, Мексики).  Незначне число скарг зафіксовано в Ірландії, Німеччині, Італії.

    У користувачів виникають проблеми з авторизацією (52%) і роботою пошукової системи (47%).

    Про проблеми з доступом і користуванням пошуковою системою Google на території України не повідомляється.

    Нагадаємо, роботі соціальних мереж Instagram і Facebook вдень 3 липня стався збій по всьому світу. За даними сервісу Downdetector, збій спостерігався у середу в низці країн світу, у тому числі і в Україні. Більшість користувачів повідомляли про проблеми з відображенням картинок.

    Читайте також
    США Google інтернет технології Перу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ