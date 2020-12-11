Visa та Mastercard заборонили використовувати свої карти на сайті PornHub

Mastercard заявила, що розслідування «підтвердило порушення стандартів, що забороняють незаконний контент на їхньому сайті», Visa ще продовжує вивчати ситуацію

Сайт PornHub звинуватили у заробітках на відеозаписах з насильством над неповнолітніми

Платіжні системи Visa та Mastercard вирішили заборонити використання своїх карт на великому порносайті PornHub. Про це повідомляє The New York Times.

Обидві платіжні системи відзначили, що прийшли до висновку про правдивість звинувачень на адресу PornHub.

Раніше платіжні системи заявляли, що проводять розслідування щодо MindGeek, материнської компанії Pornhub. Приводом до цього послужила публікація The New York Times, в якій розповідалося про те, як порносайт заробляє на відеозаписах з насильством над неповнолітніми.

У заяві Mastercard кажуть, що розслідування «підтвердило порушення наших стандартів, що забороняють незаконний контент на їхньому сайті».

Visa ще продовжує вивчати ситуацію, але теж дала вказівку зупинити обробку платежів.

Представники Pornhub вже заявили, що дії платіжних систем «розчаровують», нагадавши про свою «безумовну підтримку боротьби з матеріалами сексуального насильства над дітьми».

Як повідомлялося, на початку 2020 року правозахисники створили петицію з метою закрити PornHub, яку вже підписали понад 1,2 млн людей. Активісти та борці з сексуальною експлуатацією людей заявляли, що на цій платформі розміщують відео з дітьми, жертвами сексуального насильства і торгівлі людьми. Такі відео можуть тривалий час перебувати на сайті як розважальний контент, без згоди жертв, що брали в них участь.

Після чергової статті The New York Times керівництво PornHub вирішило прибрати можливість звантаження відео та неавторизованого закачування роликів на свій сайт.

Представники PornHub заявили, що з наступного року користувачі зможуть завантажити відео на сайт тільки після проходження протоколу ідентифікації, який дозволить підтвердити особистість автора контенту.