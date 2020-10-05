«Укрзалізниця» планує запустити в електропотягах безконтактну оплату проїзду



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Сервіс планують запустити з січня наступного року

Для реалізації «пілоту» обрали два популярні напрямки Київ – Фастів та Київ – Святошин

«Укрзалізниця» планує запустити «пілот» безготівкової оплати проїзду в електричках. Про це йшлося під час робочої зустрічі представників «Укрзалізниці» та «Visa Україна».

Зазначається, що для реалізації «пілоту» обрали два популярні напрямки Київ – Фастів та Київ – Святошин. «На низці станцій планується встановити турнікетні системи та термінали з продажу квитків. У разі успішної реалізації проєкт планується поширювати і на інших приміських напрямках», – йдеться у повідомленні.

«Наші партнери з Visa мають технічні рішення, що дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року. Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою, або навіть телефоном і не стояти в чергах до квиткової каси. Переваги отримає й залізниця, яка зможе бодай частково побороти проблему «зайців», – розповів директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський.

В «Укрзалізниці» також розраховують, що у пасажирів уже протягом кількох місяців з’явиться можливість у різних мобільних месенджерах дізнаватися інформацію про розклад руху поїздів, здійснювати оплату проїзду, отримувати довідкову інформацію та інші послуги.

Як повідомлялося, з 28 вересня «Укрзалізниця» скасувала посадку на потяги у Тернополі.