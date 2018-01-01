Вища рада правосуддя звільнила чотирьох суддів, які переслідували активістів Майдану

Загалом звільнено шістьох суддів, четверо з яких притягнуто до відповідальності за дії під час розгляду справ активістів Євромайдану

Вища рада правосуддя 25 січня розглянула питання про звільнення шістьох суддів відповідно до рішень дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя вирішила звільнити на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України: Мозгову Ольгу з посади судді



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Загалом звільнено шістьох суддів, четверо з яких притягнуто до відповідальності за дії під час розгляду справ активістів Євромайдану

Вища рада правосуддя 25 січня розглянула питання про звільнення шістьох суддів відповідно до рішень дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України:

Мозгову Ольгу з посади судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області;

Решетніка Миколу з посади судді Бабушкінського райсуду Дніпропетровська;

Бессараб Любов з посади судді Гагарінського райсуду Севастополя;

Попеку Олександра з посади судді Тельманівського райсуду Донецької області;

Антонову Наталію з посади судді Голосіївського райсуду Києва;

Степанову Оксану з посади судді Обухівського райсуду Київської області.

Дисциплінарні справи стосовно суддів Мозгової, Решетніка, Антонової порушено на підставі скарг, у яких зазначено, що ці судді допустили порушення прав людини, зокрема під час постановлення ухвал про тримання під вартою людей, які були учасниками масових акцій протесту в період Революції Гідності.

Дисциплінарна справа стосовно Степанової порушена на підставі скарги, в якій зазначено, що суддею не дотримано вимог щодо всебічного з’ясування обставин справи під час ухвалення рішення про застосування до активного учасника Автомайдану адміністративного стягнення.

Стосовно суддів Бессараб Любові Михайлівни та Попеки Олександра Володимировича дисциплінарні справи порушені на підставі встановлених фактів про те, що зазначені судді увійшли до складу судових органів Російської Федерації та так званої ДНР.

«Було звільнено шістьох суддів, четверо з яких притягнуто до відповідальності за дії під час розгляду справ активістів Євромайдану. Ми розуміємо очікування суспільства щодо оперативного розгляду справ, проте мусимо зазначити, що на розгляді перебуває понад 16 тисяч дисциплінарних матеріалів. На сьогодні у нас є 20 інспекторів із 42. Фізично немає можливості опрацювати таку кількість матеріалів тим складом, який зараз є», - заявив голови Вищої ради правосуддя Бенедисюк.

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