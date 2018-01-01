Рахуємо по-новому. Чи є життя без Охендовського

Своїх представників в комісії отримують всі фракції та депутатські групи, крім Опозиційного блоку та «Батьківщини»?

У вівторок ввечері «Главком» першим оприлюднив імена кандидатів в члени Центральної виборчої комісії. Згодом саме цей список президент вніс до парламенту. Це вже не перша спроба оновити склад ЦВК. Свої кандидатури на розгляд президенту парламентські фракції вносили ще в 2015-му році, причому рідний Блок Порошенка запропонував голові

Михайло Охендовський

Своїх представників в комісії отримують всі фракції та депутатські групи, крім Опозиційного блоку та «Батьківщини»?

У вівторок ввечері «Главком» першим оприлюднив імена кандидатів в члени Центральної виборчої комісії. Згодом саме цей список президент вніс до парламенту. Це вже не перша спроба оновити склад ЦВК. Свої кандидатури на розгляд президенту парламентські фракції вносили ще в 2015-му році, причому рідний Блок Порошенка запропонував голові держави обирати аж серед 16 претендентів. У той час як «Народний фронт» подав три кандидатури, а інші фракції та групи – по одній. В червні 2016-го Порошенко вніс в парламент 11 кандидатур, але цей список не задовольнив «Народний фронт», який побачив в «шорт-листі» лише одного свого висуванця (Леонтія Шипілова). Зі свого боку Порошенко категорично не хоче бачити у складі нового ЦВК нинішнього заступника її голови Андрія Магеру, якого висували «фронтовики», аргументуючи це тим, що комісія має бути оновлена повністю. Глава держави також проігнорував кандидатури нинішнього очільника ЦВК Михайла Охендовського, якого пропонував Опозиційний блок, та Жанни Усенко-Чорної, яку підтримувала «Батьківщина». Врешті кулуарні переговори затяглися до непристойності і історія з ротацією складу ЦВК перетворилася в тягучу жуйку. Не відбулося проривів в цьому напрямку і минулого року. Порошенка звинувачували в затягуванні процесу, бо нинішній фартовий для нього склад виборчкому його начебто абсолютно влаштовував. І от, нарешті, президент під тиском західних партнерів зробив крок до того, аби змінити 13 з 15 членів комісії. А згодом додав 14-го. Термін повноважень 12 членів ЦВК завершився ще 1 червня 2014-го року, а ще одного – 3 лютого 2017-го.

Відповідно до закону про ЦВК, Верховна Рада призначає і звільняє з посад членів комісії за поданням президента, при цьому президент при підготовці подання враховує пропозиції депутатських фракцій і груп. Хоча формально він може їх ігнорувати і подавати ті кандидатури, які йому заманеться, але тоді важко буде розраховувати на підтримку різних фракцій у залі. На початку року «Народний фронт» таки визначився зі своїми новими кандидатурами – окрім Шипілова, додалися заступник міністра юстиції Наталія Бернацька (екс-Севастьянова) та права рука міністра внутрішніх справ Арсена Авакова депутат Ірина Єфремова. Блок Порошенка залишив ту саму п’ятірку, що і в першому поданні плюс, скоріш за все, саме від президента згодом була додана кандидатура Олега Конопольського. Радикальна партія в свою чергу запропонувала депутата від своєї фракції Тетяну Юзькову, група «Воля народу» – юриста-міжнародника Тетяну Сліпачук. Своїх представників в комісії отримують всі фракції та депутатські групи, крім Опозиційного блоку і «Батьківщини», кандидатури яких президент показово проігнорував. Хоча сам раніше наголошував, що в ЦВК мають бути присутні всі парламентські фракції.

«Це порушення наших зобов’язань перед Радою Європи, – обурений соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко. – Ми подавали кандидатуру замість Усенко-Чорної, але він вирішив, що «Батьківщина» йому не потрібна. Мало того, що він створює ЦВК з людей особисто відданих йому, що сфальсифікують вибори, невключення представника політичної сили, яка сьогодні має перші рейтинги, – це вже не узурпація, а просто фініш. Такого навіть Янукович не робив». Тимошенко звернулась до Порошенка з вимогою все-таки внести кандидатуру від «Батьківщини» - викладача Київського національного університету ім. Шевченка Андрія Євстигнеєва.

Обрання лояльних членів ЦВК і формування більшості в комісії дуже важливо як для Порошенка, так і для «фронтовиків». По-перше, для правильного підрахунку на президентських та парламентських виборах, по-друге, навіть за негативних для нинішньої влади результатів виборів, повноваження цих членів комісії триватимуть ще сім років. А як демонструє приклад нинішнього складу комісії – навіть довше.

Тож кого обрав президент для формування нового складу ЦВК.

Блок Порошенка

Михайло Вербенський

Директор департаменту аналітичної роботи та організації управління МВС. Креатура Генпрокурора Юрія Луценка – генерал-полковник Вербенський був його заступником у міліцейському відомстві за президента Ющенка. В органах внутрішніх справ працює з 1976-го року, і не зовсім зрозуміло, що цей кадровий силовик буде робити в ЦВК. Прізвище Вербенського фігурувало в скандалі навколо житлового комплексу «Кришталеві джерела» – юристи організації «Стоп корупції» звинувачували його в «кришуванні» численних порушень при будівництві та оформленні землі під комплекс.

Ольга Желтова

Заступник завідувача секретаріату комітету Верховної Ради з правової політики та правосуддя. Враховуючи, що цим комітетом керує нардеп від БПП Руслан Князевич, який сам раніше трудився у ЦВК, тож можна вважати Желтову його протеже.

Світлана Кустова

Юрисконсульт ТОВ «Моор и Партнери». Особиста креатура Порошенка, інтереси якого Кустова представляла в ЦВК на місцевих виборах, а раніше була його помічником як народного депутата. Вже у статусі президента Порошенко хотів замінити секретаря комісії Тетяну Лукаш саме на Кустову, відправив у Раду відповідну постанову, але вона не була розглянута. Зараз Кустова є помічником на громадських засадах депутата Блоку Порошенка Ірини Фріз. Кустову називають одним з головних претендентів на посаду нового голови ЦВК.

Ольга Лотюк

Доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, приватний нотаріус. У четвертому скликанні була помічником на громадських засадах нардепа Миколи Оніщука, який згодом посів посаду міністра юстиції. На парламентських виборах-2006 була другим номером у списку маловідомої партії «Нова сила».

Віталій Плукар

Головний консультант Департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента. В минулому скликанні був помічником народного депутата Валерія Карпунцова з «Удару», який курував юридичний напрямок в партії, і тоді його кандидатуру до ЦВК пропонувала саме ця політична сила. Після розколу в «Ударі» пішов в Адміністрацію президента і зараз його кандидатуру лобіює заступник голови АП Віталій Ковальчук.

Олег Конопольський

Цією кандидатурою президент несподівано доповнив список пізніше. Адвокат Конопольський на парламентських виборах 2002-го року був уповноваженим у ЦВК блоку «Наша Україна», у юридичному департаменті якого працював. На президентських виборах 2004-го року представляв інтереси Олександра Омельченка, а на президентських виборах-2010 – Арсенія Яценюка. Також саме на Конопольського було зареєстровано громадську організацію «Фронт змін». Проте джерела в «Народному фронті» стверджують, що зараз кандидат не має жодного відношення до «фронтовиків», а висунула Конопольського президентська сила.

«Народний фронт»

Наталія Бернацька

Перший заступник міністра юстиції, яка нещодавно відзначилась гучним весіллям та змінила прізвище. Працює в міністерстві, яке контролюється «фронтовиками», з січня 2015-го року. Бернацьку навіть називали в числі кандидатів на посаду Генпрокурора. З 2014-го по 2015-й роки працювала урядовим уповноваженим по справах Європейського суду з прав людини. У «Фронті хочуть зробити Бернацьку заступником голови ЦВК.

Ірина Єфремова

Депутат «Народного фронту» – ще один новачок в списку. Вся кар’єра Єфремової нерозривно пов’язана з нинішнім головою МВС Арсеном Аваковим ще з часів його керівництва Харківською обладміністрацією – вона тоді очолювала Печенізьку райадміністрацію, а потім була його заступником в місцевій «Батьківщині». Має три вищих освіти за спеціальностями «російська мова та література», «правознавство», «державне управління». Кавалер кількох орденів – зокрема, Ордена Великомучениці Варвари, Ордена княгині Ольги та Ордена Великомучениці Катерини. У своє перше і поки єдине парламентське скликання прославилась закликом заборонити журналістам відвідувати депутатську їдальню. Залишається сподіватись, що у ЦВК заклади харчування більш просторні, і там вистачить місця і Єфремовій і працівникам медіа.

Леонтій Шипілов

Доцент кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Києво-Могилянської академії. Єдина кандидатура «Народного фронту», яка залишилась ще з першого подання. Нібито Шипілов є креатурою нинішнього спікера Андрія Парубія, радником якого був. У «Фронті» його характеризують як хорошого фахівця з виборчого та конституційного права. Цікаво, що в 2012-му Шипілов керував юридичною службою харківського обласного виборчого штабу «Удару» і був внесений до списку цієї партії під непрохідним 134-м номером.

«Самопоміч»

Євгеній Радченко

Кандидатура для «заспокоєння громадськості». Один з засновників Комітету виборців, експерт Венеціанської комісії, входив в європейські місії моніторингу за виборами у багатьох країнах. Зараз працює директором з розвитку організації «Інтерньюз-Україна». Кандидатуру Радченка просувала громадськість, і Порошенко навіть сам мав намір запропонувати її до ЦВК. Але в результаті Радченка висунула «Самопоміч».

Радикальна партія

Тетяна Юзькова

Адвокат Юзькова зайшла в парламент за списками Радикальної партії лише після того, як мандат несподівано склала співачка Злата Огнєвич. Юзькова - донька впливового батька, нині покійного першого голови Конституційного суду України Леоніда Юзькова, який вважався вчителем Віктора Медведчука. Свого часу Юзькова захищала Ляшка в процесі про наклеп з колишнім віце- прем'єр-міністром України Василем Дурдинцем. За чутками, була першою дружиною головного «радикала» та перебувала в теплих відносинах з Медведчуком. Повна тезка її сестри Ольги в 1998-му році була членом окружної виборчої комісії від тодішньої партії Медведчука СДПУ(о).

«Відродження»

Алла Басалаєва

Суддя Дарницького райсуду Києва, яку просуває нардеп від «Відродження» Валерій Писаренко. До своєї роботи у суді вже працювала в ЦВК – юристом секретаріату.

«Воля народу»

Тетяна Сліпачук

За чутками, саме ця депутатська група делегувала до ЦВК партнера юридичної фірми «Саєнко–Харенко» Тетяну Сліпачук. Кандидат юридичних наук, представляла інтереси клієнтів у понад сотні міжнародних арбітражних провадженнях. Була членом комісії з обрання голови Державного бюро розслідувань по президентській квоті. Має давні ділові стосунки з заступником голови Адміністрації президента Олексієм Філатовим, з яким працювала в юридичній фірмі «Василь Кісіль і партнери». Фактично Порошенко через групу-сателіт влади заводить до комісії ще одного свого представника.

Людина-загадка

Надія Синиця

Коли приватний нотаріус Надія Синиця з’явилась ще в першому списку, ЗМІ зарахували її до квоти «Народного фронту». До такого висновку вони прийшли через той факт, що в 2014-му році вона недовгий час була заступником міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака. Але у «Фронті» заперечують, що це їхня кандидатура, а джерела «Главкому» запевняють, що вона попала в Кабмін від «Удару». В трудовій біографії Синиці значиться банк «Кліринговий дім», який входить до орбіти народних депутатів Сергія Льовочкіна та Івана Фурсіна. А про зв’язки Льовочкіна та «Удару» ходило багато розмов. Тож, можливо, це людина одного з головних «сірих кардиналів» української політики і своєрідна компенсація Опоблоку.

Тепер всі кандидати до ЦВК мають пройти спецперевірку, яка триватиме до 15 діб. І наступного пленарного тижня, який почнеться 6 лютого, як запевняє спікер Андрій Парубій, парламент спробує, нарешті, визначитися з новим складом комісії.

Павло Вуєць, «Главком»