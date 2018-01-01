Хто замінить Охендовського. Порошенко вніс подання на 13 нових членів ЦВК (список)
- Сьогодні, 17:59
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Розпочато процес оновлення ЦВК
«Главкому» з власних джерел стали відомі прізвища кандидатур на нових членів Центральної виборчої комісії, подання на яких сьогодні підписав президент. Петро Порошенко пропонує Верховній Раді проголосувати за наступних кандидатів:
- Басалаєва Алла Валентинівна («Відродження»),
- Бернацька Наталія Іларіонівна («Народний фронт»),
- Вербенський Михайло Георгійович (Блок Порошенка),
- Єфремова Ірина Олексіївна («Народний фронт»),
- Желтова Ольга Миколаївна (Блок Порошенка),
- Кустова Світлана Миколаївна (Блок Порошенка),
- Лотюк Ольга Степанівна (Блок Порошенка),
- Плукар Віталій Володимирович (Блок Порошенка),
- Радченко Євгеній Володимирович («Самопоміч»),
- Синиця Надія Любомирівна (?),
- Сліпачук Тетяна Володимирівна (?),
- Шипілов Леонтій Миколайович («Народний фронт»),
- Юзькова Тетяна Леонідівна (Радикальна партія).
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.
«Зараз ми запускаємо процес оновлення складу ЦВК», - повідомив Порошенко. За його словами, це питання обговорюється вже дуже давно і цей процес вже затягнувся.
Крім того, український президент підписав лист про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Нагадаємо, Порошенко 17 січня під час зустрічі з представниками неурядових організацій пообіцяв найближчим часом внести до парламенту кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.