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    Хто замінить Охендовського. Порошенко вніс подання на 13 нових членів ЦВК (список)

    Розпочато процес оновлення ЦВК
    «Главкому» з власних джерел стали відомі прізвища кандидатур на нових членів Центральної виборчої комісії, подання на яких сьогодні підписав президент. Петро Порошенко пропонує Верховній Раді проголосувати за наступних кандидатів: Басалаєва Алла Валентинівна («Відродження»), Бернацька Наталія Іларіонівна («Народний
    • Сьогодні, 17:59
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    Розпочато процес оновлення ЦВК

    «Главкому» з власних джерел стали відомі прізвища кандидатур на нових членів Центральної виборчої комісії, подання на яких сьогодні підписав президент. Петро Порошенко пропонує Верховній Раді проголосувати за наступних кандидатів:

    • Басалаєва Алла Валентинівна («Відродження»),
    • Бернацька Наталія Іларіонівна («Народний фронт»),
    • Вербенський Михайло Георгійович (Блок Порошенка),
    • Єфремова Ірина Олексіївна («Народний фронт»),
    • Желтова Ольга Миколаївна (Блок Порошенка),
    • Кустова Світлана Миколаївна (Блок Порошенка),
    • Лотюк Ольга Степанівна (Блок Порошенка),
    • Плукар Віталій Володимирович (Блок Порошенка),
    • Радченко Євгеній Володимирович («Самопоміч»),
    • Синиця Надія Любомирівна (?),
    • Сліпачук Тетяна Володимирівна (?),
    • Шипілов Леонтій Миколайович («Народний фронт»),
    • Юзькова Тетяна Леонідівна (Радикальна партія).

    Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

    «Зараз ми запускаємо процес оновлення складу ЦВК», - повідомив Порошенко. За його словами, це питання обговорюється вже дуже давно і цей процес вже затягнувся.

    Крім того, український президент підписав лист про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.

    Нагадаємо, Порошенко 17 січня під час зустрічі з представниками неурядових організацій пообіцяв найближчим часом внести до парламенту кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.

    ЦВК Петро Порошенко
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