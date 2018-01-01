Хто замінить Охендовського. Порошенко вніс подання на 13 нових членів ЦВК (список)

Розпочато процес оновлення ЦВК

«Главкому» з власних джерел стали відомі прізвища кандидатур на нових членів Центральної виборчої комісії, подання на яких сьогодні підписав президент. Петро Порошенко пропонує Верховній Раді проголосувати за наступних кандидатів: Басалаєва Алла Валентинівна («Відродження»), Бернацька Наталія Іларіонівна («Народний



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Розпочато процес оновлення ЦВК

«Главкому» з власних джерел стали відомі прізвища кандидатур на нових членів Центральної виборчої комісії, подання на яких сьогодні підписав президент. Петро Порошенко пропонує Верховній Раді проголосувати за наступних кандидатів:

Басалаєва Алла Валентинівна («Відродження») ,

Бернацька Наталія Іларіонівна («Народний фронт») ,

Вербенський Михайло Георгійович (Блок Порошенка),

Єфремова Ірина Олексіївна («Народний фронт») ,

Желтова Ольга Миколаївна (Блок Порошенка),

Кустова Світлана Миколаївна (Блок Порошенка),

Лотюк Ольга Степанівна (Блок Порошенка),

Плукар Віталій Володимирович (Блок Порошенка),

Радченко Євгеній Володимирович («Самопоміч»),

Синиця Надія Любомирівна (?) ,

Сліпачук Тетяна Володимирівна (?),

Шипілов Леонтій Миколайович («Народний фронт») ,

Юзькова Тетяна Леонідівна (Радикальна партія).

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

«Зараз ми запускаємо процес оновлення складу ЦВК», - повідомив Порошенко. За його словами, це питання обговорюється вже дуже давно і цей процес вже затягнувся.

Крім того, український президент підписав лист про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.

Нагадаємо, Порошенко 17 січня під час зустрічі з представниками неурядових організацій пообіцяв найближчим часом внести до парламенту кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії.