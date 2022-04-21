Підтримка України та нові санкції. Повний виступ Байдена (відео)

Байден заявив, що буде посилено тиск на Путіна

Президент США Джо Байден 21 квітня виступив із заявою щодо ситуації навколо України. Він оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні.

Байден заявив, що США виділять ще 800 млн доларів на озброєння Україні. "Я оголошую пакет оборонної допомоги на 800 млн доларів для того, щоб допомогти Україні захищатися на Донбасі. Це гаубиці, артсистеми і боєприпаси для цих гаубиць. Також є тактичні дрони", — зазначив він.

Глава Білого дому також наголосив, що США вже поставили Україні десять протитанкових систем на кожен російський танк.

Нагадаємо, Джо Байден на щорічних зборах воєначальників США в Білому домі похвалив стійкість українських військових та зазначив, що єдність НАТО шокувала російського диктатора Володимира Путіна.

Наразі Байден не планує їхати в Україну, однак Білий дім продовжує готувати візит високопосадовця адміністрації, який відбудеться без попереднього попередження.

Як відомо, 16 квітня в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою в рамках нового пакету на $800 млн.