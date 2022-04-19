Білий дім оцінив ймовірність візиту Байдена до України

Білий дім не готує візит президента Байдена в Україну

Про візит іншого високопосадовця США в Україну не повідомлятиметься заздалегідь із міркувань безпеки

Президент США Джо Байден не планує їхати в Україну, однак Білий дім продовжує готувати візит високопосадовця адміністрації, який відбудеться без попереднього попередження. Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

«Тут нічого не змінилося… Наразі немає планів поїздки президента (до України – ред.)», - зауважила представниця адміністрації США.

А про візит іншого високопосадовця США в Україну не повідомлятиметься заздалегідь із міркувань безпеки.

Вона додала, що адміністрація Сполучених Штатів продовжує зосереджуватися на тому, щоб забезпечувати Україну, український уряд, українських лідерів історичним обсягом оборонної допомоги.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден має відвідати Україну. Білий дім на це повідомив, що не готує візит президента Байдена в Україну, натомість розглядає можливість для відвідування Києва високопосадовцем адміністрації США.

Як відомо, 16 квітня в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою в рамках нового пакету на $800 млн.