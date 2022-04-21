Байден у Білому домі з військовими обговорив війну Росії проти України

Байден зустрівся у Білому домі з представниками військового блоку

Байден вражений українськими військовими: твердіші і більш горді, ніж я думав

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на щорічних зборах воєначальників США в Білому домі похвалив стійкість українських військових та зазначив, що єдність НАТО шокувала російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters.

«Вони твердіші і більш горді, ніж я думав. Я вражений тим, що вони роблять із вашою допомогою», – захопився Байден.

Президент Сполучених Штатів висловив думку, що Путін не сподівався, що ця війна зможе згуртувати НАТО.

Байден зустрівся з групою вищих військових, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна та начальника штабу Марка Міллі.

Зустріч відбулася на тлі питання про майбутнє збройних сил НАТО в Європі, зокрема щодо встановлення постійної присутності на східному кордоні оборонного альянсу з Росією.

Зазначається, що головне питання зборів – конфлікт в Україні, який, як побоюються чиновники США, може поставити під загрозу європейську безпеку на довгі роки.

Байден, виступаючи на початку зустрічі перед журналістами, подякував військовим за заслуги перед своєю країною.

Зазначивши, що його команда виконала хорошу роботу з надання підтримки України озброєнням, Байден підкреслив, що країни-союзники пішли шляхом США.

США вперше погодилися надати Києву такі потужні засоби, які кілька тижнів тому деякі посадовці адміністрації Байдена вважали занадто великим ризиком ескалації, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і ще 300 дронів Switchblade.

Вже відомо, що Румунія надасть Україні летальну зброю. Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.