Перша партія нової військової допомоги від США вже в Україні – Білий дім
Озброєння та військова техніка на $800 млн надійдуть у кілька етапів
За словами представника Білого дому, в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на $800 млн. Про це повідомляє CNN.
США погодилися надати Києву потужну зброю, включно з:
- 11 вертольотів Мі-17,
- 18 155-мм гармат Howitzer
- 300 дронів Switchblade та інше.
Раніше ми публікували список нової військової допомоги від США: що саме отримають ЗСУ.
У п'ятницю, 15 квітня, високопоставлений представник Міністерства оборони повідомляв, що перша партія зброї і техніки повинна прибути в Україну в найближчі 24 години.
Він сказав, що українці заберуть її на кордоні і ввезуть в країну.
Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн.
Крім того, США надають Україні протикорабельні ракети – New York Times.
Також напередодні стало відомо, що Німеччина схвалила збільшення військової допомоги для України.