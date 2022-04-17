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    Події в Україні

    Перша партія нової військової допомоги від США вже в Україні – Білий дім

    ЗСУ отримають ще більше необхідної зброї - Перша партія нової військової допомоги від США вже в Україні – Білий дім
    ЗСУ отримають ще більше необхідної зброї
    фото з відкритих джерел

    Озброєння та військова техніка на $800 млн надійдуть у кілька етапів

    За словами представника Білого дому, в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на $800 млн. Про це повідомляє CNN.

    США погодилися надати Києву потужну зброю, включно з:

    • 11 вертольотів Мі-17,
    • 18 155-мм гармат Howitzer
    • 300 дронів Switchblade та інше.

    Раніше ми публікували список нової військової допомоги від США: що саме отримають ЗСУ.

    У п'ятницю, 15 квітня, високопоставлений представник Міністерства оборони повідомляв, що перша партія зброї і техніки повинна прибути в Україну в найближчі 24 години.

    Він сказав, що українці заберуть її на кордоні і ввезуть в країну.

    Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн.

    Крім того, США надають Україні протикорабельні ракети – New York Times.

    Також напередодні стало відомо, що Німеччина схвалила збільшення військової допомоги для України.

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    Теги: росія окупанти США війна українці військова техніка Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Перша партія нової військової допомоги від США вже в Україні – Білий дім