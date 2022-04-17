Перша партія нової військової допомоги від США вже в Україні – Білий дім

ЗСУ отримають ще більше необхідної зброї

Озброєння та військова техніка на $800 млн надійдуть у кілька етапів

За словами представника Білого дому, в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на $800 млн. Про це повідомляє CNN.

США погодилися надати Києву потужну зброю, включно з:

11 вертольотів Мі-17,

18 155-мм гармат Howitzer

300 дронів Switchblade та інше.

Раніше ми публікували список нової військової допомоги від США: що саме отримають ЗСУ.

У п'ятницю, 15 квітня, високопоставлений представник Міністерства оборони повідомляв, що перша партія зброї і техніки повинна прибути в Україну в найближчі 24 години.

Він сказав, що українці заберуть її на кордоні і ввезуть в країну.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн.

Крім того, США надають Україні протикорабельні ракети – New York Times.

Також напередодні стало відомо, що Німеччина схвалила збільшення військової допомоги для України.

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