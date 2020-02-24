Витрати на закордонні візити Зеленського заплановано підвищити удвічі в 2020, - Держуправління справами



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На перельоти по Україні для Володимира Зеленського передбачено 12 млн гривень, а на підготовку іноземних візитів - 7,8 млн

У 2019 і 2018 роках витрати на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом планувалися на рівні 65 млн гривень, а в 2017 - 35,4 млн

Витрати на візити президента Володимира Зеленського за кордон у 2020 році заплановано збільшити удвічі рази порівняно з 2019 роком. Про це свідчить відповідь Державного управління справами на запит «Українських новин».

Згідно з ним, в 2019 році витрати на послуги державного авіаційного підприємства «Україна», яке забезпечує перельоти всередині і за межами країни спеціальними рейсами вищих посадових осіб - президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра, офіційних делегацій на чолі з ними, а також делегацій іноземних держав, становили 278 млн гривень.

Забезпечення функціонування держпідприємства обійшлося в 223,8 млн гривень.

На авіаперевезення голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та їхніх делегацій було витрачено тільки 44,3 тис. гривень.

Водночас авіаперельоти президента обійшлися в 54,2 млн гривень: підготовка закордонних візитів - 7 млн, їхнє здійснення - 33 млн, перевезення в межах України - 14,1 млн.

У 2020 році витрати на авіаційні послуги затверджено на рівні 290 млн гривень.

При цьому забезпечення функціонування ДП «Україна» має обійтися дешевше - 206,1 млн гривень.

Своєю чергою витрати на авіаперевезення очільника держави зростуть в 1,5 рази - до 82,9 млн гривень.

На перельоти по Україні передбачено 12 млн гривень, а на підготовку іноземних візитів - 7,8 млн, що можна порівняти з витратами 2019 року.

Однак здійснення візитів президента за кордон обійдеться в два рази дорожче - 64,1 млн гривень, в тому числі оплата авіаційних рейсів становитиме 51 млн у 2020 проти 27,3 млн у 2019.

Державіапідприємство «Україна» було засновано в 1996 році для перевезення вищих посадових осіб і підпорядковується Держуправлінню справами, яке своєю чергою підпорядковується президентові та є спеціальним державним органом із забезпечення діяльності очільника держави, парламенту, уряду та інших держорганів.

Державіапідприємство «Україна» не виконує регулярні авіаперевезення, а виключно чартерні рейси на замовлення.

«У 2019 авіапідприємством було виконано 439 літерних рейсів, польотів із метою обльоту, тренувальних і перегінних польотів підприємства і перевезено 5 742 пасажири», - сказано у відповіді ДП на запит Українських Новин.

На балансі підприємства обліковується сім повітряних суден, однак тільки чотири з них використовуються.

В робочому стані перебувають літаки Airbus А-319 (рівень справності 91%), Ан-148 (рівень справності 85,8%), Ан-74 (рівень справності 71,8%) і гелікоптер Мі-8 (рівень справності 72,6 %).

Два літаки Іл-62 непридатні до експлуатації, тому їхнє обслуговування припинено з 2014 року, а один гелікоптер Мі-8 не користується з 2015 року і вимагає капітального ремонту.

Чи буде проводитися такий ремонт у 2020 році, авіапідприємство не відповіло, а закуповувати нові повітряні судна в поточному році воно не планує.

Зазначимо, у 2019 і 2018 роках витрати на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом планувалися на рівні 65 млн гривень, а в 2017 - 35,4 млн.