Війна на Донбасі: один боєць дістав поранень



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Бойовики два рази відкривали вогонь

Сьогодні, 8 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було поранено одного українського військового. Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, російсько-окупаційні війська станом на 12:30 двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалося.

Так, після 01:00 ночі бойовики з автоматичних гранатометів здійснили обстріл українських позицій в районі населеного пункту Луганське. Вже вдень, близько 11-ї години, російські найманці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли підрозділи Об'єднаних сил поблизу Зайцевого.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розведення сил та засобів в районі Петрівського на Донбасі переноситься. В ОБСЄ заявили, що розведення сил на ділянці №3 розпочнеться у суботу, 9 листопада. Українська сторона планувала почати розведення сил поблизу Петрівського сьогодні, 8 листопада.