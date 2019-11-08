Розведення військ поблизу Петрівського розпочнеться о 12 годині



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Опівдні за сигналом світло-шумових ракет у повітря з обох боків лінії розмежування розпочнеться процес відведення особового складу та бойової техніки

У п'ятницю, 8 листопада, о 12.00 розпочнеться практичний етап розведення військ у районі Богданівки та Петрівського.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

«30 жовтня зафіксовано останній обстріл наших позицій. З того часу обидві сторони дотримуються режиму «тиша», - зазначив командир батальйону на псевдо Вовк, підрозділ якого розташований у районі розведення сил.

За його словами, о 12.00 за сигналом світло-шумових ракет у повітря з обох боків лінії розмежування розпочнеться процес відведення особового складу та бойової техніки.

Водночас, у разі порушення окупантами Мінських домовленостей українські військові будуть готові негайно зайняти попередні позиції, наголосив комбат.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 1 жовтня було досягнуто домовленості про початок розведення сил у Петрівському та Золотому.

Розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада. Після цього 3 листопада на ділянці розведення розпочався процес розмінування, що триватиме до 9 листопада. Передбачається також демонтаж фортифікаційних споруд, що триватиме до 25 листопада.

Також нагадаємо, що військові хочуть показати журналістам ділянку розведення біля Петрівського