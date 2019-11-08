Розведення біля Петрівського перенесли на 9 листопада



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Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада, о 12:00 годині

Тристороння контактна група узгодила датою початку відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського суботу, 9 листопада. Про це сьогодні від імені Тристоронньої контактної групи заявив Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мартін Сайдік, йдеться на сайті ОБСЄ.

«Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату і час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 годині за Київським часом», - сказано в заяві Сайдік.

Раніше штаб Операції Об’єднаних сил повідомляв, що українська сторона готова до розведення в Петрівському 8 листопада о 12:00. За даними української сторони, останній обстріл позицій ЗСУ в цьому районі планованого розведення сил було зафіксовано 30 жовтня.

Напередодні Міноборони заявило, що незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».