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    Розведення біля Петрівського перенесли на 9 листопада

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    Розведення біля Петрівського перенесли на 9 листопада

    Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада, о 12:00 годині

    Тристороння контактна група узгодила датою початку відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського суботу, 9 листопада. Про це сьогодні від імені Тристоронньої контактної групи заявив Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мартін Сайдік, йдеться на сайті ОБСЄ.

    «Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату і час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 годині за Київським часом», - сказано в заяві Сайдік.

    Раніше штаб Операції Об’єднаних сил повідомляв, що українська сторона готова до розведення в Петрівському 8 листопада о 12:00. За даними української сторони, останній обстріл позицій ЗСУ в цьому районі планованого розведення сил було зафіксовано 30 жовтня.

    Напередодні Міноборони заявило, що незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі.

    Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

    Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

      Читайте також: Як Льовочкін і «слуги народу» Золоте інспектували (фото)
    ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони обстріл військові розведення військ на Донбасі
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