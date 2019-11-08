Доба на Донбасі: один військовий загинув, четверо - поранені



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Бойовики 20 разів обстріляли українські позиції

7 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів:

тричі біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів та протитанковими керованими ракетами;

три рази неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

у районі Пісків – з РПГ та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів;

біля Опитного – з СПГ;

неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

Також 10 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;

два рази біля Південного – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі у районі Луганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

двічі біля Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Майорська – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Вчора, 7 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще чотири наших захисники отримали поранення.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл наших позицій з автоматичних гранатометів у районі Луганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада, на Донбасі загинув старший солдат 92-й ОМБр Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки.