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    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)

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    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Фото: Штаб Операції Об'єднаних сил

    Військові відпрацювали ракетні удари на базі реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч»

    На Луганщині відбулось показове заняття з організації питань життєдіяльності підрозділів ракетних військ і артилерії.

    Про це повідомляє пресцентр штаба Операції Об’єднаних сил.

    «На Луганщині, на базі одного з артилерійських підрозділів, який виконує завдання в районі відведення операції Об’єднаних сил, відбулось показове заняття з організації питань життєдіяльності підрозділів ракетних військ і артилерії», - йдеться у повідомленні.

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    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)
    Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)

    До занять залучили командирів ракетних та артилерійських військових частин, начальників артилерії підрозділів та офіцерів-артилеристів, які виконують бойові завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил.

    Під час практичної фази артилеристи відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетного удару на базі реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» як в повсякденній діяльності, так і в кризових ситуаціях з підготовлених та непідготовлених позиційних районів в умовах, наближених до бойових без бойової стрільби.

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