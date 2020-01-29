Військові на Луганщині провели навчання зі «Смерчами» (фото)



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Фото: Штаб Операції Об'єднаних сил

Військові відпрацювали ракетні удари на базі реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч»

На Луганщині відбулось показове заняття з організації питань життєдіяльності підрозділів ракетних військ і артилерії.

Про це повідомляє пресцентр штаба Операції Об’єднаних сил.

«На Луганщині, на базі одного з артилерійських підрозділів, який виконує завдання в районі відведення операції Об’єднаних сил, відбулось показове заняття з організації питань життєдіяльності підрозділів ракетних військ і артилерії», - йдеться у повідомленні.

До занять залучили командирів ракетних та артилерійських військових частин, начальників артилерії підрозділів та офіцерів-артилеристів, які виконують бойові завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Під час практичної фази артилеристи відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетного удару на базі реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» як в повсякденній діяльності, так і в кризових ситуаціях з підготовлених та непідготовлених позиційних районів в умовах, наближених до бойових без бойової стрільби.