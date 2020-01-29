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    Окупанти на Донбасі стріляли із забороненої зброї

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    Окупанти на Донбасі стріляли із забороненої зброї

    Втрат серед українських військових немає

    Від початку доби, 29 січня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

    Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід противник здійснив два обстрілу, а саме неподалік Мар'їнки і поблизу населеного пункту Піски.

    Чотири ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ - неподалік Оріхове і три рази поруч з Новотошківским.

    «Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли. Сьогодні, 29 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 28 січня на Донеччині двоє українських військових підірвалися на невстановленому вибуховий пристрій. Військові вижили - у них бойові травми.

    Також 28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. 

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