Засідання контактної групи у Мінську: про що домовилися



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Контактна група розробляє механізми для пошуку зниклих без вести на Донбасі

Сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи була останньою, в якій брав участь Мартін Сайдік

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Сході України у Мінську наголошувалося, що безпекова ситуація на Донбасі залишається складною.

Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

«На жаль, безпекова ситуація лишається складною - з боку НЗФ ОРДЛО тривають обстріли, в тому числі снайперські, а на лінії зіткнення діють їхні диверсійно-розвідувальні групи. Домовлено продовжити роботу задля вирішення блоку безпекових питань, які є ключовими для України та світової спільноти», - зазначила вона.