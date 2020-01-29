Засідання контактної групи у Мінську: про що домовилися
Сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи була останньою, в якій брав участь Мартін Сайдік
Під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Сході України у Мінську наголошувалося, що безпекова ситуація на Донбасі залишається складною.
Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.
«На жаль, безпекова ситуація лишається складною - з боку НЗФ ОРДЛО тривають обстріли, в тому числі снайперські, а на лінії зіткнення діють їхні диверсійно-розвідувальні групи. Домовлено продовжити роботу задля вирішення блоку безпекових питань, які є ключовими для України та світової спільноти», - зазначила вона.
«Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо», - цитує слова Кучми його прессеретар.
Оліфер також зауважила, що сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи була останньою, в якій брав участь Мартін Сайдік. Тепер він передав повноваження спеціального представника глави ОБСЄ в ТКГ та в Україні Гайді Грау.
«ТКГ ще раз подякувала послу Сайдіку за його роботу та привітала Гайді Грау із початком її каденції на цій посаді», - зауважила Оліфер.
За даними СБУ, зниклими безвісти на окупованій частині Донбасу вважаються 257 людей.
Попередня зустріч ТКГ відбулася 16 січня цього року.
За словами спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, основною темою дискусій Робочої групи з питань безпеки було визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів.