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    Військові показали найнебезпечніше місце в Запорізькій області (відео)

    Російські війська найжорстокіше атакували Гуляйполе у Запорізькій області - Військові показали найнебезпечніше місце в Запорізькій області (відео)
    Російські війська найжорстокіше атакували Гуляйполе у Запорізькій області
    фото: Скріншот із відео

    Російські військові вже атакували Гуляйполе фосфорними бомбами

    Кілька останніх днів найнапруженіша ситуація була на «Махновській дузі» Запорізької області. Про це повідомив полковник Іван Арєф‘єв, котрий зараз є речником Запорізької ОВА.

    За словами полковника, продовжуються активні бойові дії у Гуляйполі. Обстріли міста йдуть щодня. При цьому обстрілюють не лише зі стрілецької зброї, а й забороненими фосфорними бомбами.

    Речник Запорізької ОВА також розповів, що під час атаки російських військових на Гуляйполе були зруйновані житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

    «Учора крилата ракета влучила в приватний сектор міста. Значних руйнувань зазнали кілька житлових будинків. Поранення отримав один літній чоловік. Його вже вдалось доправити в лікарню обласного центру», – написав Арєф‘єв.

    Нагадаємо, Гуляйполе вже ставало ціллю для обстрілів російських військових.

    Нещодавно рашисти зруйнували на батьківщині Нестора Махна туалет.

    Теги: Запоріжжя росія війна ракета
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    Військові показали найнебезпечніше місце в Запорізькій області (відео)