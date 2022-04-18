Військові показали найнебезпечніше місце в Запорізькій області (відео)

Російські військові вже атакували Гуляйполе фосфорними бомбами

Кілька останніх днів найнапруженіша ситуація була на «Махновській дузі» Запорізької області. Про це повідомив полковник Іван Арєф‘єв, котрий зараз є речником Запорізької ОВА.

За словами полковника, продовжуються активні бойові дії у Гуляйполі. Обстріли міста йдуть щодня. При цьому обстрілюють не лише зі стрілецької зброї, а й забороненими фосфорними бомбами.

Речник Запорізької ОВА також розповів, що під час атаки російських військових на Гуляйполе були зруйновані житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

«Учора крилата ракета влучила в приватний сектор міста. Значних руйнувань зазнали кілька житлових будинків. Поранення отримав один літній чоловік. Його вже вдалось доправити в лікарню обласного центру», – написав Арєф‘єв.

Нагадаємо, Гуляйполе вже ставало ціллю для обстрілів російських військових.

Нещодавно рашисти зруйнували на батьківщині Нестора Махна туалет.