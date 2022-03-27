Росія продовжує використовувати в Україні заборонені фосфорні бомби

У радіусі до 150 метрів від епіцентру вибуху фосфорної бомби у людей буквально обвуглюється шкіра навіть під одягом

Використання такої зброї помітили біля Авдіївки

Росія знову використала в Україні заборонені фосфорні бомби. Про це повідомив кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

«Це відбувається зараз на лінії фронту біля Авдіївки, російські війська використовують білий фосфор проти українців. Фото від українського лейтенанта, зроблене в режимі реального часу. Він описав ситуацію як «божевілля», – зазначив кореспондент Міллер.

Білий фосфор, який використовують для виготовлення цих боєприпасів, – самозаймиста, дуже вогненебезпечна воскоподібна речовина від безбарвного до жовтого світлопроникного кольору з гострим запахом часнику. Форма, в якій він використовується військовими, дуже активна і загоряється від контакту з киснем.

Через високу температуру горіння (до 1300 °C) фосфорний заряд підпалює все навколо. У радіусі до 150 метрів від епіцентру вибуху у людей буквально обвуглюється шкіра навіть під одягом.

Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.