Гуляйполе: рашисти обстріляли ракетою туалет (фото)

Ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей

У Гуляйполі Запорізької області ракета росіян поцілила у туалет та розбила його. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України.

Як ідеться у повідомленні, ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги.

Натомість ракета розвалила туалет на городі поблизу Гуляйполя.

Раніше на Харківщині, підрозділ протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу британського виробництва Starstreak успішно знищив черговий російський безпілотник «Орлан-10».

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Також про стан справ на фронтах на 46 добу активної фази Російсько-Української війни розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Так, за його словами, противник, який спочатку наступав на 9 оперативних напрямках, зараз має лише 2 – Маріуполь та північ зони ООС. Також ворог намагається взяти райони оборони на південному заході Луганської області – Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, та на південний захід від Ізюма, але поки що це не вдається.