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    Події в Україні

    Гуляйполе: рашисти обстріляли ракетою туалет (фото)

    Рашисти перевели високоточну ракету на знищення туалету - Гуляйполе: рашисти обстріляли ракетою туалет (фото)
    Рашисти перевели високоточну ракету на знищення туалету
    фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

    Ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей

    У Гуляйполі Запорізької області ракета росіян поцілила у туалет та розбила його. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України.

    Як ідеться у повідомленні, ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги.

    Натомість ракета розвалила туалет на городі поблизу Гуляйполя.

    Раніше на Харківщині, підрозділ протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу британського виробництва Starstreak успішно знищив черговий російський безпілотник «Орлан-10».

    Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

    Також про стан справ на фронтах на 46 добу активної фази Російсько-Української війни розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

    Так, за його словами, противник, який спочатку наступав на 9 оперативних напрямках, зараз має лише 2 – Маріуполь та північ зони ООС. Також ворог намагається взяти райони оборони на південному заході Луганської області – Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, та на південний захід від Ізюма, але поки що це не вдається.

    Теги: росія окупанти війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Гуляйполе: рашисти обстріляли ракетою туалет (фото)