У Гуляйполі рашисти знищили агропідприємство (фото)

Російські окупанти обстріляли на Запоріжжі сільськогосподарське підприємство

Рашистські снаряди знищили фермерське господарство уГуляйполі. Про це повідомляє Facebook-сторінка «Просвіта Запоріжжя».

Внаслідок обстрілу були зруйновані будівлі агрофірми, також згоріла техніка, яка перебувала на подвір’ї сільськогосподарського підприємства.

Працівники агропідприємства саме готувалися до весняних польових робіт. Інформації про постраждалих чи загиблих на цей момент немає.

Нагадаємо, у березні, після невдалого початку повномасштабного вторгнення до України, російські війська почали цілеспрямовано знищувати українську сільськогосподарську техніку. Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область), у низці районів Херсонської та Харківської областей.

На північному фронті російсько-української війни, у Чернігівській області, рашистські окупанти почали викрадати в українських аграріїв трактори. Вони використовують мирну техніку для евакуації власних танків та бронемашин.

25 березня депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що російські солдати відібрали у нього сільськогосподарське підприємство. Крім того, за словами Хланя, на Херсонщині уже зафіксовані випадки, коли окупанти відібрали у аграріїв усе пальне, а потім змушували їх працювати і виходити на посівну, працюючи уже на росіян. Крім того, рашисти вимагають підписувати з ними договори про співпрацю в рублях.

29 березня Організація Об’єднаних Націй заявила, що у низці регіонів України починається голод.

Разом з тим, ООН прогнозує, що наслідком російсько-української війни може стати зростання цін на продукти у всьому світі на 8-20%. Найбільш помітне зростання цін буде спостерігатися в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, а також у країнах Африки на південь від Сахари.