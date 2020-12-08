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    Військові показали новий мобільний мінометний комплекс «Смерека»

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    Комплекс розрахований на використання мінометів 2Б11 або МП-120 - Військові показали новий мобільний мінометний комплекс «Смерека»
    Комплекс розрахований на використання мінометів 2Б11 або МП-120
    Фото: Defense Express

    Мобільний комплекс створено на базі бронеавтомобіля «Варта»

    В Україні відбулась відеопрезентація мобільного 120-мм мінометного комплексу «Смерека». 

    Про це повідомляє Telegram-канал Останній Блокпост.

    Зазначається, що мобільний комплекс створено на базі бронеавтомобіля «Варта», що побудований на шасі МАЗ-5434, в який інтегровано 120-мм міномет та цифрову систему управління вогнем. Дальність стрільби заявляється до 7,5 км.

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    Військові показали новий мобільний мінометний комплекс «Смерека»
    Військові показали новий мобільний мінометний комплекс «Смерека»
    Військові показали новий мобільний мінометний комплекс «Смерека»

    Комплекс розрахований на використання мінометів 2Б11 або МП-120 та проходить державні випробування разом.

    Розроблено комплекс приватною компанією ТОВ «Українська бронетехніка».

    Демонстрація міномету відбулася на військовому полігоні під час презентації українського озброєння делегації Федеративної Республіки Бразилія. Бразильську делегацію очолював заступник міністра оборони Маркус Дего Росас Понтіс. Також виробництво мобільних 120-мм мінометних систем було налагоджено ДП «Укроборонсервіс» спільно з іспанською компанією Everis Aeroespacial у Defensa S.L.U.

    Теги: армія промисловість військові військова техніка
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