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    Збройні сили наступного року візьмуть участь у 22 навчаннях

    • Розсилка
    Вісім навчань відбудуться на території України&nbsp; - Збройні сили наступного року візьмуть участь у 22 навчаннях
    Вісім навчань відбудуться на території України 

    Українські військові готові приєднатися до навчань НАТО

    Збройні сили України у наступному 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях. Із них вісім пройдуть на території України і 14 – за кордоном.

    Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів і військових аташе країн НАТО та представників офісу НАТО в Україні в середу, 2 грудня.

    «Ми запрошуємо всіх наших партнерів підвищити рівень участі в навчаннях на території України в наступному році. Зі свого боку, з огляду на отриманий статус партнера з розширеними можливостями, Збройні сили України готові приєднатися до відповідних навчань Альянсу, пов'язаних з колективною обороною», - сказав Таран.

    Він також зазначив, що Міністерство оборони спільно з партнерами працює над підвищенням кваліфікації українських військовослужбовців у рамках таких військових тренувальних місій, як, JMTG-U, Orbital, Unifier і LMTG-U (JMTG-U - Об'єднана багатонаціональна група з підготовки - Україна; Unifier - тренувальна місія ВС Канади; Операція ВС Великої Британії і Королівства Данії Orbital, LMTG-U - тренувальна місія ВС Литовської Республіки).

    Також нагадаємо, що американський дрон MQ-9 Reaper спробує здолати українську систему ППО на західному кордоні України. Як повідомляє Генштаб України, подібний захід відбувається вперше на території нашої країни.

    Між іншим, ЗМІ з'ясували, що Офіс президента хоче звільнити голів Міноборони і Генштабу, але Аваков проти.

     

     

    Теги: ЗСУ міністр НАТО Міноборони армія військові навчання військові Україна Андрій Таран
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