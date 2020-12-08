Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики

У міністерстві вважають Юрія Бутусова одним з найбільш безкомпромісних експертів

Міністерство оборони України у вівторок, 8 грудня публічно запропонувало одну з посад журналісту Юрію Бутусову. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства.

«Одним з найбільш безкомпромісних експертів щодо діяльності Міністерству оборони України є Юрій Бутусов. Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними. Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел і обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити ─ у небайдужості. Коли мова заходить про конструктивну позицію ─ це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці та пошуку спільних позицій. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його професійна увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння або логістики», ─ йдеться в повідомленні.

Юрій Бутусов ─ головний редактор інтернет-видання Цензор.нет. Він заявляв, що аудиторія його сайту є своєрідним джерелом інформації.

«Ми зараз живемо в країні, де люди бояться будь-якої персоналізації інформації. Новини я шукаю на форумі, у соціальних мережах, у цікавих для мене людей - авторів блогів, у яких великий рейтинг і багато підписників, ─ вони для мене більш авторитетне джерело інформації. Мене не цікавлять офіційні агентства», ─ вважає він.

Сам Бутусов пропозицію Міноборони ще не коментував.