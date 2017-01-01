Військові показали, як виглядають Піски після атак російськими окупантами: фото

Російсько-окупаційні війська постійно вели вогонь з танка та БМП

У фронтовому селищі Піски, яке неподалік Донецького аеропорту, із початком новорічно-різдвяного перемир’я не прозвучало жодного пострілу. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. «Військовослужбовці Збройних сил України, які тримають оборону в районі даного населеного пункту, розповідають, що до цього спокійно не було. Ситуація була



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Російсько-окупаційні війська постійно вели вогонь з танка та БМП

У фронтовому селищі Піски, яке неподалік Донецького аеропорту, із початком новорічно-різдвяного перемир’я не прозвучало жодного пострілу. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

«Військовослужбовці Збройних сил України, які тримають оборону в районі даного населеного пункту, розповідають, що до цього спокійно не було. Ситуація була напруженою, адже зі сторони Донецька по нашим позиціям регулярно вели вогонь танк та БМП противника. Також російсько-окупаційні війська постійно застосовували міномети різного калібру та стрілецьку зброю. Раніше в Пісках постріли та розриви мін і снарядів чули частіше, ніж людські кроки. В знищеному війною, колись процвітаючому селищі, сьогодні тиша», - йдеться у повідомленні.

«Щодня, нашим воїнам впадає в очі та ятрить серце розстріляний російськими окупантами пам’ятник захисникам українського Донбасу від фашистських загарбників у трагічні роки Другої Світової війни. Сьогодні ж, на тих же рубежах оборони, нащадки фронтовиків – захисники України боронять Батьківщину від кремлівських загарбників. Піски наче завмерли, проте напруга не спала», - додається у повідомленні.

Військовослужбовці Збройних сил України знаходяться на своїх позиціях і готові до будь якого розвитку подій, запевнили у Штабі АТО.

Зазначимо, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Проте російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування. За 23 грудня було зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру.