Військові показали, як виглядають Піски після атак російськими окупантами: фото
- Сьогодні, 14:45
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Розсилка
Російсько-окупаційні війська постійно вели вогонь з танка та БМП
У фронтовому селищі Піски, яке неподалік Донецького аеропорту, із початком новорічно-різдвяного перемир’я не прозвучало жодного пострілу. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.
«Військовослужбовці Збройних сил України, які тримають оборону в районі даного населеного пункту, розповідають, що до цього спокійно не було. Ситуація була напруженою, адже зі сторони Донецька по нашим позиціям регулярно вели вогонь танк та БМП противника. Також російсько-окупаційні війська постійно застосовували міномети різного калібру та стрілецьку зброю. Раніше в Пісках постріли та розриви мін і снарядів чули частіше, ніж людські кроки. В знищеному війною, колись процвітаючому селищі, сьогодні тиша», - йдеться у повідомленні.
«Щодня, нашим воїнам впадає в очі та ятрить серце розстріляний російськими окупантами пам’ятник захисникам українського Донбасу від фашистських загарбників у трагічні роки Другої Світової війни. Сьогодні ж, на тих же рубежах оборони, нащадки фронтовиків – захисники України боронять Батьківщину від кремлівських загарбників. Піски наче завмерли, проте напруга не спала», - додається у повідомленні.
Військовослужбовці Збройних сил України знаходяться на своїх позиціях і готові до будь якого розвитку подій, запевнили у Штабі АТО.
Зазначимо, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Проте російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування. За 23 грудня було зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків.
Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру.