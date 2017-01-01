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    В зоні АТО набуло чинності нове перемир’я

    Перемир'я набуло чинності з опівночі 23 грудня
    У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Про нього сторони домовилися в ході засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 20 грудня. Контактна група, з участю представників ОРДЛО, підкреслила необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з прийдешніми
    • Сьогодні, 00:13
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    Український військовий у зоні АТО
    Фото: Радіо Свобода
    Український військовий у зоні АТО

    Перемир'я набуло чинності з опівночі 23 грудня

    У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я.

    Про нього сторони домовилися в ході засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 20 грудня.

    Контактна група, з участю представників ОРДЛО, підкреслила необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з прийдешніми різдвяними та новорічними святами.

    Ввечері 22 грудня президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримали домовленість, досягнуту в рамках останнього засідання Тристоронньої контактної групи 20 грудня, щодо припинення вогню на Донбасі з опівночі 23 грудня.

    У п'ятницю  штаб АТО повідомив про приховані арсенали боєприпасів бойовиків.

    Також в українському штабі інформували, що окупанти в п'ятницю обстрілювали сили АТО з танків, мінометів та важкої артилерії.

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