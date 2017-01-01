В зоні АТО набуло чинності нове перемир’я

Перемир'я набуло чинності з опівночі 23 грудня

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Про нього сторони домовилися в ході засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 20 грудня. Контактна група, з участю представників ОРДЛО, підкреслила необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з прийдешніми



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Фото: Радіо Свобода Український військовий у зоні АТО

Перемир'я набуло чинності з опівночі 23 грудня

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я.

Про нього сторони домовилися в ході засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 20 грудня.

Контактна група, з участю представників ОРДЛО, підкреслила необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з прийдешніми різдвяними та новорічними святами.

Ввечері 22 грудня президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримали домовленість, досягнуту в рамках останнього засідання Тристоронньої контактної групи 20 грудня, щодо припинення вогню на Донбасі з опівночі 23 грудня.

У п'ятницю штаб АТО повідомив про приховані арсенали боєприпасів бойовиків.

Також в українському штабі інформували, що окупанти в п'ятницю обстрілювали сили АТО з танків, мінометів та важкої артилерії.