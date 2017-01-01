Бойовики порушили різдвяне перемир’я: загинув український військовий

Впродовж минулої доби зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків

Російсько-окупаційні війська зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, яке мало розпочатися 23 грудня у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей вздовж лінії розмежування сторін. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Впродовж минулої доби зафіксовано три



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Фото: Reuters Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей дотримуються Мінських домовленостей

Впродовж минулої доби зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків

Російсько-окупаційні війська зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, яке мало розпочатися 23 грудня у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей вздовж лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Впродовж минулої доби зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

«Російсько-терористичні війська вчора вдень цинічно обстріляли підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського. Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого снайперського пострілу, загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Він отримав поранення не сумісне з життям у районі Світлодарської дуги.

У штабі АТО зазначили, що підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей.

Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру. Про це йдеться у спільному комюніке лідерів двох країн, оприлюдненому у суботу, 23 грудня. Ідеться зокрема про «новорічне перемир'я» - режим припинення вогню, який почався цього ж дня.

Зазначимо, минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь. Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойову травму і Україна втратила одного захисника.