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    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині

    • Розсилка
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині

    Місцевий мешканець Олійник Андрій 1983 року народження загинув від ворожого снаряду, діти 7 та 9 років залишились сиротами

    Сьогодні вранці шість снарядів калібру 152 мм влучили в приватні подвір'я в селі Врубівка Луганської області. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

    «Грубо порушуючи Мінські домовленості та повністю нехтуючи життям мирних мешканців, сьогодні, 24 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли важкою артилерією житловий сектор населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, який знаходиться на відстані 17 кілометрів від лінії зіткнення. О 6 годині ранку 6 снарядів калібру 152 мм влучили в приватні подвір'я в самісінькому центрі села. Місцевий мешканець Олійник Андрій 1983 року народження внаслідок обстрілу отримав поранення, несумісні з життям», - повідомили в штабі ООС.

    Нині масштаб руйнувань вивчається. Об'єднані сили вживають заходів для встановлення причетних до обстрілу.

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    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині
    Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині

    «Сиротами залишилися діти 7 та 9 років», - зазначено в повідомленні Української сторони СЦКК.

    Нагадаємо, під час ворожого артобстрілу села Врубівка Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув мирний житель. Також було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.

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