Військові розповіли подробиці обстрілу Врубівки на Луганщині



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Місцевий мешканець Олійник Андрій 1983 року народження загинув від ворожого снаряду, діти 7 та 9 років залишились сиротами

Сьогодні вранці шість снарядів калібру 152 мм влучили в приватні подвір'я в селі Врубівка Луганської області. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

«Грубо порушуючи Мінські домовленості та повністю нехтуючи життям мирних мешканців, сьогодні, 24 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли важкою артилерією житловий сектор населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, який знаходиться на відстані 17 кілометрів від лінії зіткнення. О 6 годині ранку 6 снарядів калібру 152 мм влучили в приватні подвір'я в самісінькому центрі села. Місцевий мешканець Олійник Андрій 1983 року народження внаслідок обстрілу отримав поранення, несумісні з життям», - повідомили в штабі ООС.

Нині масштаб руйнувань вивчається. Об'єднані сили вживають заходів для встановлення причетних до обстрілу.

«Сиротами залишилися діти 7 та 9 років», - зазначено в повідомленні Української сторони СЦКК.

Нагадаємо, під час ворожого артобстрілу села Врубівка Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув мирний житель. Також було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.