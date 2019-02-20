Визначено 48 переможців конкурсу на посади в теруправліннях ДБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У співбесідах взяли участь 322 кандидати

Усі переможці конкурсу пройдуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу

Визначено 48 переможців конкурсу на посади в територіальних управліннях Державного бюро розслідувань.

Відповідний протокол Конкурсної комісії №2 оприлюднено на сайті ДБР.

У прес-службі ДБР повідомили, що усього конкурс проведено на 58 посад, зокрема:

Першого заступника Директора територіального управління ДБР, розташованого в м. Мелітополі;

Начальників та працівників слідчих підрозділів;

Начальників оперативних підрозділів.

У співбесідах взяли участь 322 кандидати.

Переможцем конкурсу на посаду першого заступника Директора теруправління ДБР, розташованого в м. Мелітополі, став Сергій Сідоров.

«Усі переможці конкурсу пройдуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу. Матеріали дослідження будуть враховані під час ухвалення рішення щодо призначення на посаду», - зауважили в ДБР.

Нагадаємо, суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо ймовірної легалізації коштів партією «Батьківщина» за скаргою юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info).