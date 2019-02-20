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    Визначено 48 переможців конкурсу на посади в теруправліннях ДБР

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    <p>У співбесідах взяли участь 322 кандидати</p> - Визначено 48 переможців конкурсу на посади в теруправліннях ДБР

    У співбесідах взяли участь 322 кандидати

    Усі переможці конкурсу пройдуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу

    Визначено 48 переможців конкурсу на посади в територіальних управліннях Державного бюро розслідувань.

    Відповідний протокол Конкурсної комісії №2 оприлюднено на сайті ДБР.

    У прес-службі ДБР повідомили, що усього конкурс проведено на 58 посад, зокрема:

    • Першого заступника Директора територіального управління ДБР, розташованого в м. Мелітополі;
    • Начальників та працівників слідчих підрозділів;
    • Начальників оперативних підрозділів.

    У співбесідах взяли участь 322 кандидати.

    Переможцем конкурсу на посаду першого заступника Директора теруправління ДБР, розташованого в м. Мелітополі, став Сергій Сідоров.

    «Усі переможці конкурсу пройдуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу. Матеріали дослідження будуть враховані під час ухвалення рішення щодо призначення на посаду», - зауважили в ДБР.

    Нагадаємо, суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо ймовірної легалізації коштів партією «Батьківщина» за скаргою юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info).

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