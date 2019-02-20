Визначено 48 переможців конкурсу на посади в теруправліннях ДБР
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У співбесідах взяли участь 322 кандидати
Усі переможці конкурсу пройдуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу
Визначено 48 переможців конкурсу на посади в територіальних управліннях Державного бюро розслідувань.
Відповідний протокол Конкурсної комісії №2 оприлюднено на сайті ДБР.
У прес-службі ДБР повідомили, що усього конкурс проведено на 58 посад, зокрема:
- Першого заступника Директора територіального управління ДБР, розташованого в м. Мелітополі;
- Начальників та працівників слідчих підрозділів;
- Начальників оперативних підрозділів.
У співбесідах взяли участь 322 кандидати.
Переможцем конкурсу на посаду першого заступника Директора теруправління ДБР, розташованого в м. Мелітополі, став Сергій Сідоров.
«Усі переможці конкурсу пройдуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу. Матеріали дослідження будуть враховані під час ухвалення рішення щодо призначення на посаду», - зауважили в ДБР.
Нагадаємо, суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо ймовірної легалізації коштів партією «Батьківщина» за скаргою юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info).