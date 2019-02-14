ДБР проведе розслідування щодо підозрілого звіту «Батьківщини»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно зі звітами 2016-2017 років, партія «Батьківщина» нібито отримувала по декілька тисяч гривень від пенсіонерів, які розповідали, що насправді перераховували по 2, 4 чи 10 гривень

1 лютого у ДБР розпочали досудове розслідування щодо справи стосовно ймовірної легалізації коштів партією «Батьківщина»

Суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо ймовірної легалізації коштів партією «Батьківщина» за скаргою юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info).

У ДБР повідомили, що 1 лютого розпочали досудове розслідування, пише Bihus.Info.

Як відомо, розслідування «Черга в касу» Мар’яни Мотрунич щодо партійних фінансів виявило суттєві невідповідності між звітом і реальними внесками, що здійснювали донори ВО «Батьківщина». Згідно зі звітами 2016-2017 років, партія нібито отримувала по декілька тисяч гривень від пенсіонерів, які розповідали, що насправді перераховували по 2, 4 чи 10 гривень.

Крім того, були виявлені випадки, коли вказані у звіті донори взагалі не мали відношення до ВО «Батьківщина» і спростовували будь-які внески.

19 квітня 2017 року юристи «Тисни» (Bihus.Info) повідомили Генеральну прокуратуру України про ознаки кримінального правопорушення, виявлені в ході журналістського розслідування. За відсутності реакції з боку ГПУ, 25 квітня юристи звернулись до суду. 2 червня суд задовольнив скаргу та зобов’язав прокуратуру внести відомості про справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пізніше юристи «Тисни» повідомляли, що розслідування за фактом недостовірних даних у фінансовому звіті «Батьківщини» навмисне затягується: «За 8 місяців слідчі Подільського районного управління поліції у м. Київ допитали лише двох свідків по справі, які, до речі, підтвердили, що внесків на користь «Батьківщини» не здійснювали, - зазначав юрист проекту «Тисни» (Bihus.Info) Євген Воробйов. - На наше клопотання про допит ще двох свідків слідчий відповідає відмовою, посилаючись на свою зайнятість».

Після запуску Державного бюро розслідувань юристи «Тисни» звернулись до новоствореного органу і добились відкриття провадження за статтею про ймовірну легалізацію.



