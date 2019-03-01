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    Визначено склад суду, який розглядатиме апеляції на вирок Януковичу

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    <p>Януковичу було визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі</p> - Визначено склад суду, який розглядатиме апеляції на вирок Януковичу

    Януковичу було визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі

    На вирок Оболонського районного суду міста Києва стороною захисту в інтересах Януковича подано шість апеляційних скарг

    Київський апеляційний суд визначив склад суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича.

    Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

    «На вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року стороною захисту в інтересах Януковича подано шість апеляційних скарг. Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Трясун Ю.Р., судді Новов С.О., Мосьондз І.А., Журавель О.О., Павленко О.П.», - зазначили в суді.

    Інформацію про дату призначення апеляційних скарг до судового розгляду буде повідомлено додатково.

    Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни») Кримінального кодексу України.

    Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що у справі за обвинуваченням президента-втікача Віктора Януковича його захисник Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.

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