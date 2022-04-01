Влада Київщини попереджає: на човнах виходити у Дніпро заборонено

Дозвіл плавати у річці Дніпро мають лише державні та спеціальні служби

Керівництво Бориспільської районної військової адміністрації заборонило фізичним та юридичним особам використовувати будь-які плавальні засоби по всьому басейні річки Дніпро. Про це свідчить розпорядження начальника адміністрації Руслана Дяченка від 30 березня.

Заборонено використовувати плавальні засоби у басейні річки Дніпро в Бориспільському районі, включаючи у Переяславі. Це означає, що ніхто, окрім державних та спеціальних служб, не може плавати чи рибалити на річці та заплавах річки в районі.

Розпорядження видано на підставі рішення начальника Київської обласної військової адміністрації.