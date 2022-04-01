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    Влада Київщини попереджає: на човнах виходити у Дніпро заборонено

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    Розпорядження видано на підставі рішення начальника Київської обласної військової адміністрації - Влада Київщини попереджає: на човнах виходити у Дніпро заборонено
    Розпорядження видано на підставі рішення начальника Київської обласної військової адміністрації
    фото з відкритих джерел

    Дозвіл плавати у річці Дніпро мають лише державні та спеціальні служби

    Керівництво Бориспільської районної військової адміністрації заборонило фізичним та юридичним особам використовувати будь-які плавальні засоби по всьому басейні річки Дніпро. Про це свідчить розпорядження начальника адміністрації Руслана Дяченка від 30 березня.

    Заборонено використовувати плавальні засоби у басейні річки Дніпро в Бориспільському районі, включаючи у Переяславі. Це означає, що ніхто, окрім державних та спеціальних служб, не може плавати чи рибалити на річці та заплавах річки в районі.

    Розпорядження видано на підставі рішення начальника Київської обласної військової адміністрації.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Влада Київщини попереджає: на човнах виходити у Дніпро заборонено