Село Боромля на Сумщині звільнене від рашистів. Страшні кадри наслідків

Українська армія звільнила сумське село Боромлю, волонтери почали привозити жителям гуманітарну допомогу

Відео зі звільненої Боромлі опублікував на своїй Facebook-сторінці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Жителі населеного пункту розповіли, як їх обстрілювали та окупували рашисти, згадавши потужний обстріл, який мав місце на світанку 5 березня.

Нині Боромля є фактичною знищеною. Як розповідають жителі села, не працює жодна крамниця. Волонтери почали привозити селянам гуманітарну допомогу. Важливими є памперси, без яких, за свідченнями однієї з жительок села, у перші дні війни під час сидіння у підвалах було дуже сутужно.

Українські військові, які звільнили Боромлю, провели для жителів села лекцію із безпеки в умовах війни. Солдати наголосили на небезпеці мін-«метеликів», заборонивши цивільним чіпати будь-які підозрілі предмети.

Жителі Боромлі скаржаться, що у селі досі немає електроенергії. Велика кількість будинків у Боромлі зруйнована російською артилерією та авіацією, люди, які проживали у цих будинках, врятувалися, як вони самі говорять, дивом.

Нагадаємо, прикордонна Сумська область однією із першим постраждала під час російсько-української війни. Рашистські війська захопили частину території області. Іншу частину – зокрема, і Боромлю, що розташована на півдні області, у серйозно постраждалому Охтирському районі – інтенсивно обстрілювали.

Українські війська звільнили Боромлю разом з іншими населеними пунктами Охтирщини у кінці березня.