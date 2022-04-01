Cитуація на Київщині: Буча окупована, а Броварській район частково замінований

Рашисти продовжують частково відходити з півночі Київської області в напрямку державного кордону

Станом на 1 квітня, Російський агресор продовжує утримувати місто Буча, низка населених пунктів Броварського району замінована, а у Вишгородському – гуманітарна катастрофа. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Рашисти продовжують частково відходити з півночі Київської області в напрямку державного кордону з Республікою Білорусь. Відзначається рух спільних колон техніки різної кількості російського ворога. До складу конвоїв також входять цивільні транспортні засоби (вантажі, автобуси, маршрутки, авто), які були викрадені російськими окупантами під час тимчасової окупації територій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог здійснює вилучення награбованого майна.

«На тимчасово окупованих територіях російський ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи пересування мирних жителів, використовуючи будинки та квартири місцевих мешканців для розміщення персоналу, тримаючи в заручниках місцевих мешканців та активістів», – вказано в прес-центрі.

Як наголошують в ОДА, мародерство та насильство окупантами над громадянами України продовжується.

Найбільш небезпечні напрямки:

населені пункти вздовж Житомирської траси

Буча-Ворзель-Гостомель

Немішаєве

Дмитрівська громада

Макарівська громада

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський та Фастівський райони

Ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.

Бучанський район

Ситуація напружена, але контрольована.

Макарівська та Ірпінська громади-під контролем ЗСУ

Гостомельська громада-ворог залишив селище

Бучанська громада-ворог окопався

Багато зруйнованої інфраструктури

Броварський район

Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - багато мінувань

Багато зруйнованої інфраструктури

Вишгородський район